Wielka siatkarska sensacja! Porażka ŁKS w pierwszym meczu play-off Tauron Ligi

ŁKS Commercecon Łódź przegrał z ITA Tools Stalą Mielec 1:3 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Tauron Ligi. To spotkanie rozpoczęło fazę play-off ekstraklasy siatkarek i od razu przyniosło sporą sensację. Druga drużyna fazy zasadniczej przegrała z siódmą ekipą w tabeli. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów, a starcie numer dwa zostanie rozegrane 27 marca w Mielcu.

W pierwszym secie, po wyrównanym początku, przewagę uzyskała drużyna z Mielca (10:13). ŁKS szybko odrobił straty, później uzyskał przewagę (18:15), ale losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Po ataku Anastazji Hryszczuk gospodynie prowadziły 23:21 i... przegrały cztery kolejne akcje. Trzy skuteczne ataki siatkarek Stali i błąd łodzianek w ostatniej akcji przesądziły o wygranej przyjezdnych (23:25).

Na początku drugiej partii kilka punktów zaliczki wypracowała sobie drużyna z Mielca (5:9). Łodzianki odrobiły straty po asie Zuzanny Góreckiej (13:13) i gra na pewien czas się wyrównała. W końcówce znów jednak lepsze były siatkarki Stali, które wykorzystały błędy rywalek i odskoczyły na trzy oczka przy zagrywkach Emilii Muchy (19:22). Utrzymały tę przewagę, a seta zamknęła asem Oliwia Sieradzka (22:25).

Wyrównaną rywalizację obu zespołów oglądaliśmy również w początkowych fragmentach trzeciego seta (8:8). Tym razem jednak łodzianki przejęły inicjatywę w środkowej części tej partii (15:12) i wypracowaną przewagę utrzymały do końca. Ważną rolę odegrały Anna Obiała i Natalia Mędrzyk, które grały od początku tego seta. W ostatniej akcji gospodynie zatrzymały blokiem atak rywalek (25:18).

Przyjezdne uzyskały przewagę na początku czwartej partii (4:7), ale łodzianki szybko wyrównały (9:9). W środkowej części seta to gospodynie miały minimalną przewagę (16:14), ale losy tej partii rozstrzygnęły się w końcówce. Po ataku Oliwii Sieradzkiej mielczanki miały piłkę meczową (23:24), siatkarki ŁKS doprowadziły jednak do gry na przewagi. Wojnę nerwów wygrały siatkarki ITA Tools Stali, a przesądził to as serwisowy Sieradzkiej (27:29).



Skrót meczu ŁKS - Stal:



Najwięcej punktów: Zuzanna Górecka (22), Anastazja Hryszczuk (21), Klaudia Alagierska (13), Natalia Mędrzyk (10) – ŁKS; Oliwia Sieradzka (30), Aleksandra Kazała (18), Emilia Mucha (16), Agata Milewska (11) – Stal. MVP: Oliwia Sieradzka (23/48 = 48% skuteczności w ataku + 4 asy + 3 bloki).

Rywalizacja w ćwierćfinałach Tauron Ligi toczy się do dwóch wygranych meczów. Spotkanie numer dwa w tej parze zostanie rozegrane w czwartek 27 maja w Mielcu.

ŁKS Commercecon Łódź - ITA Tools Stal Mielec 1:3 (23:25, 22:25, 25:18, 27:29)

ŁKS: Marlena Kowalewska, Zuzanna Górecka, Klaudia Alagierska, Anastazja Hryszczuk, Lana Scuka, Sonia Stefanik – Maria Stenzel (libero) oraz Anna Obiała, Weronika Gierszewska, Angelika Gajer, Regiane Bidias, Natalia Mędrzyk. Trener: Zbigniew Bartman.

Stal: Emilia Mucha, Agata Milewska, Oliwia Sieradzka, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska, Ariadna Priante – Klaudia Łyduch (libero) oraz Rozalia Moszyńska, Monika Głodzińska. Trener: Miłosz Majka.

