MP w short tracku od piątku w Gdańsku. Będą medaliści MŚ w Pekinie

Rozpoczynający się w piątek w Gdańsku krajowy czempionat będzie ostatnim startem dla reprezentantów Polski w short tracku, którzy w świetnych nastrojach wrócili w poniedziałek z Pekinu. W ubiegły weekend biało-czerwoni zdobyli w stolicy Chin aż trzy medale mistrzostw świata. Za każdym razem na podium meldowała się Natalia Maliszewska, która do srebra wywalczonego w kobiecej sztafecie (Kamila Stormowska, Nikola Mazur, Gabriela Topolska) dorzuciła dwa brązowe krążki w mikście (Stormowska, Diane Sellier, Michał Niewiński, Łukasz Kuczyński) oraz indywidualnie na 500 metrów. Zaskoczeniem był zwłaszcza sukces na najkrótszym dystansie. W tym sezonie Maliszewska, wracająca do ścigania po kilkunastomiesięcznej przerwie, radziła sobie w ulubionej konkurencji gorzej niż w poprzednich latach. W zawodach z serii World Tour tylko raz zameldowała się w finale A 500 m, ale jak na doświadczoną zawodniczkę przystało, w najważniejszym momencie sezonu błysnęła formą.



– Natalia to już żywa legenda polskiego short tracku, natomiast wierzymy, że to jeszcze nie koniec medali z jej strony – mówi Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. – Nasi zawodnicy trafili z dyspozycją i z czwartej kolejnej imprezy mistrzowskiej wróciliśmy z medalami. Jesteśmy zbudowani tą systematycznością i wierzymy, że tendencja ta potrwa przynajmniej do igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo – dodaje.



Zanim Maliszewska i spółka udadzą się na zasłużony odpoczynek, czeka ich jeszcze start w mistrzostwach Polski. Tradycyjnie odbędą się one w Gdańsku, gdzie biało-czerwoni prowadzeni przez trenerów Urszulę Kamińską i Gregory'ego Duranda regularnie ćwiczą podczas pobytów w kraju. Jako że swój udział awizują wszyscy najlepsi zawodnicy, walka o najwyższe lokaty na dystansach rozegra się więc pomiędzy łyżwiarzami Juvenii Białystok (m.in. Maliszewska, Niewiński, Kuczyński), miejscowego Stoczniowca (Stormowska, Mazur, Sellier) czy AZS Politechniki Opolskiej (Felix Pigeon).



W stawce nie zabraknie też członków juniorskiej reprezentacji, która na przełomie lutego i marca brała udział w MŚ swojej kategorii wiekowej w Calgary. W Gdańsku wystartują m.in. medalistki niedawnego PŚ juniorów, czyli Kornelia Woźniak i Anna Falkowska.



– Dla naszych młodych zawodników to doskonała okazja, żeby sprawdzić się na tle bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek. W sezonie ciężko jest o wspólne treningi, dlatego każda szansa do rywalizacji o stawkę będzie wartością dodaną dla naszych juniorów. Rok temu medale MP zdobywały Falkowska i Michalina Wawer, więc niewykluczone, że i tym razem pokuszą się o jakąś niespodziankę – dopowiada Niedźwiedzki.



Start trzydniowych MP w short tracku w Gdańsku w piątek, 21 marca.

