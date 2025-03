Forma Emmy Raducanu może pozostawiać, póki co sporo do życzenia. Brytyjska tenisistka nie prezentuje się w ostatnim czasie najlepiej na korcie. Choć w Miami przebrnęła przez pierwszą rundę, to w międzyczasie zdecydowała się zwolnić swojego dotychczasowego szkoleniowca, z którym pracowała... dwa tygodnie.