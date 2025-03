Nie żyje 15-letni Nicolas Haddad, młody rugbysta, który doznał poważnego urazu głowy podczas meczu. Choć początkowo wydawało się, że nie jest to groźne, zawodnik zasłabł, a spotkanie przerwano po 30 minutach.

15-latek reprezentował barwy drużyny Saint-Maximin-Brignoles-Val d'Issole. Dodajmy, że ten był również zarejestrowany w innym, dosyć znanym francuskim zespole - Rugby Club Toulonnais.

ZOBACZ TAKŻE: Skończyli inne studia. Nie wystartują w najsłynniejszej rywalizacji świata

15 marca jego klub zmierzył się z ekipą Bastii XV, w którego trakcie doszło do niefortunnego zdarzenia. Mianowicie, Haddad został trafiony w głowę i choć wydawało się, że to nic poważnego, to mecz został po 30 minutach zatrzymany, ponieważ zawodnik zasłabł.

Rugbysta został niezwłocznie przewieziony do pobliskiego szpitala w Bastii, natomiast lekarze nie byli już w stanie uratować jego życia.

- Jestem głęboko wstrząśnięty tragedią, jaka dotknęła klub rugby w Var. Nicolas Haddad, 15-letni zawodnik z Brignoles-Saint-Maximin i RCT, zginął tragicznie w wypadku na Korsyce w ten weekend. Wszystkie moje myśli są z jego rodziną, jego bliskimi i rodziną rugby - napisał na platformie X Michel Bonnus, francuski polityk.

Aby uczcić pamięć Haddada, przed każdym meczem rozgrywanym w nadchodzący weekend na Korsyce zostanie zachowana minuta ciszy. Francuska Federacja Rugby zapewniła również wsparcie psychologiczne dla kolegów z drużyny i pracowników klubu, którzy zostali dotknięci tą stratą.