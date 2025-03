Wybory w MKOl. W czwartek poznamy nowego przewodniczącego

71-letni Bach, mistrz olimpijski z Montrealu (1976) w drużynowym turnieju florecistów, z wykształcenia prawnik, stał na czele MKOl od września 2013 roku, gdy pokonał pięciu innych kandydatów. W kolejnych wyborach w 2021 roku nie miał rywali. W tym roku osiągnął ustawowe maksimum 12 lat pełnienia funkcji. Swoje odejście potwierdził podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

ZOBACZ TAKŻE: Czekał na to dwa i pół roku! Znany tenisista w końcu wygrał mecz w singlu

Wybór jego następcy jest głównym punktem 144. Sesji MKOl, która oficjalnie rozpoczęła się we wtorek w Olimpii. Kandydatów na nowego, dziesiątego w historii przewodniczącego organizacji jest aż siedmiu. Są to Brytyjczyk lord Sebastian Coe, były biegacz i aktualnie prezes World Athletics, była reprezentantka Zimbabwe w pływaniu, a obecnie minister sportu Kirsty Coventry, prezes Międzynarodowej Unii Kolarskiej Francuz David Lappartient, wiceprzewodniczący MKOl Hiszpan Juan Antonio Samaranch jr., którego ojciec kierował MKOl przez 21 lat do 2001 roku, prezes Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej Japończyk Morinari Watanabe, książę Jordanii Fajsal al Hussein i prezes Międzynarodowej Federacji Narciarskiej Szwed Johan Eliasch.

"Czuję się niezwykle spokojny, że przekazuję MKOl w dobrej sytuacji nowemu sternikowi ruchu olimpijskiego, nawet gdy +nowy porządek świata+ nabiera tempa przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles w 2028 roku. Satysfakcją jest dla mnie też to, że nowy szef odziedziczy organizację zabezpieczoną finansowo" - powiedział Bach, cytowany przez agencję AP.

Wyraźnym faworytem bukmacherów jest Coe, na którego kursy oscylują między 1,5-2,5:1. To oznacza, że jego porażka byłaby uznana za niespodziankę. Drugie miejsce w notowaniach zajmuje Fajsal al Hussein - 4-5:1, a tuż za nim plasuje się Lappartient - 5-6:1.

Przekazanie urzędu nastąpi 23 czerwca w Dniu Olimpijskim.

PI, PAP