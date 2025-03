O awans do turnieju finałowego powalczą także Francja z Chorwacją, Portugalia z Danią oraz Włochy z Niemcami. Ten ostatni dwumecz ma dodatkowy ciężar gatunkowy - jego zwycięzca zostanie gospodarzem czerwcowego Final Four. Włosi mogą zorganizować turniej w Turynie, natomiast Niemcy w Monachium i Stuttgarcie. Z kolei ekipy, które przegrają swoje ćwierćfinały, zakończą udział w obecnej edycji rozgrywek i skupią się na przygotowaniach do eliminacji mundialu.

Nie mniej istotna będzie walka o utrzymanie w najwyższej dywizji. Węgry, Belgia, Serbia i Szkocja zrobią wszystko, by zachować miejsce w elicie, jednak ich rywalami będą Turcja, Ukraina, Austria i Grecja, które dążą do awansu z dywizji B. Dodatkowo czwartkowe spotkania przesądzą o ostatecznym podziale grup eliminacyjnych MŚ 2026. Zwycięzca starcia Hiszpanów z Holendrami trafi do grupy z Turcją, Gruzją i Bułgarią, natomiast przegrany dołączy do Polski, Litwy, Malty i Finlandii.

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Narodów UEFA - 20.03

Baraże A/B:

18:00 - Turcja - Węgry

20:45 - Austria - Serbia

20:45 - Ukraina - Belgia

20:45 - Grecja - Szkocja

Baraże B/C:

18:00 - Armenia - Gruzja

20:45 - Bułgaria - Irlandia

20:45 - Kosowo - Islandia

20:45 - Słowacja - Słowenia

Ćwierćfinały:

20:45 - Chorwacja - Francja

20:45 - Dania - Portugalia

20:45 - Holandia - Hiszpania

20:45 - Włochy - Niemcy

ŁO, Polsat Sport