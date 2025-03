Choć początek 2025 roku pozostawił sporo do życzenia dla Miedwiediewa, tak jego niedawny start w Indian Wells może zaliczyć do tych bardziej udanych, gdzie doszedł do półfinału. W nim lepszy od niego okazał się Duńczyk Holger Rune, który triumfował nad podopiecznym Gillesa Cervary 7:5, 6:4. Teraz przystępuje do rywalizacji w Miami, gdzie rywalem 29-letniego tenisisty będzie Jaume Munar.

Hiszpan to aktualnie 56. zawodnik w rankingu ATP. Najlepszym jego startem w tym sezonie był turniej w Dallas w USA, gdzie odpadł dopiero w półfinale po zaciętej walce przeciwko Casprowi Ruudowi. Z kolei w Miami zdążył już pokonać w pierwszej rundzie Arthura Rinderknecha 6:3, 7:6 (7-5).

