Hubert Hurkacz i Tim Puetz zagrają z parą Sadio Doumbia/Fabien Reboul w meczu pierwszej rundy debla podczas turnieju ATP w Miami. Czy polsko-niemiecka para awansuje do kolejnej rundy? Relacja live i wynik na żywo meczu Hurkacz/Puetz - Doumbia/Reboul na Polsatsport.pl.

Przed nami pierwszy mecz Huberta Hurkacza podczas turnieju ATP w Miami. Polak ma niezwykle dobre wspomnienia z tego miejsca, gdzie triumfował w 2021 roku, ale najpierw przyjdzie jednak czas na debel. W nim Hurkacz zagra w parze z Timem Puetzem.

Polsko-niemiecka para będzie miała za rywali Sadio Doumbię i Fabiena Reboula. Francuscy debliści to uznana marka, ale trudno wskazywać faworyta w tym piątkowym spotkaniu z udziałem Huberta Hurkacza.



Polak zagra również w singlu podczas tegorocznego turnieju w Miami. W pierwszej rundzie Hurkacz miał wolny los i oczekiwał na to, kto będzie jego premierowym rywalem podczas tegorocznej edycji turnieju w Miami. Jak się okazało, Włoch Luciano Darderi ograł w dwóch setach Hiszpana Pedro Martineza i to on zmierzy się z najlepszym polskim tenisistą.



PI, Polsat Sport