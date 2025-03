Złota Piłka dla Harry'ego Kane'a? Anglik zabrał głos

Piłkarz reprezentacji Anglii Harry Kane widzi realną szansę na zdobycie Złotej Piłki w 2025 roku. Uważa, że sięgnięcie po trofea z Bayernem Monachium jest kluczem do spełnienia tego marzenia.

W tym sezonie 31-letni napastnik w 37 meczach dla Bayernu strzelił 32 gole i zanotował 11 asyst. Pomógł niemieckiemu klubowi awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i objąć prowadzenie w Bundeslidze.

Ostatnim angielskim piłkarzem, który zdobył Złotą Piłkę był napastnik Liverpoolu Michael Owen w 2001 roku. Kane twierdzi, że jego szanse na wygranie najważniejszej nagrody indywidualnej w piłce nożnej wzrosły po przejściu z Tottenhamu Hotspur do Bayernu w sierpniu 2023 roku.

"Sama obecność w klubie takim jak Bayern pomogła mi jeszcze bardziej się rozwinąć. Wzrosła moja pewność siebie. Poprawiła się także moja rozpoznawalność. Jestem bardziej szanowany niż w przeszłości, ponieważ częściej gram w wielkich meczach w europejskich pucharach" — powiedział przed piątkowym meczem eliminacji mistrzostw świata z Albanią.

Kane jest uważany za pechowca, gdyż w swojej długiej i bogatej karierze nie zdobył żadnego trofeum. Co gorsza, w sezonie 2023/24 Bayern z Anglikiem w składzie nie wygrał Bundesligi pierwszy raz od 12 lat.

Mimo wszystko zachwyca swoimi statystykami. Strzelił 213 gole w Premier League, 57 w Bundeslidze i 39 w Lidze Mistrzów.

"Żeby zdobyć Złotą Piłkę musisz wygrać wystarczająco dużo trofeów drużynowych, aby być branym pod uwagę i prawdopodobnie strzelić około 40 goli, ale jest to możliwe w tym sezonie" - uważa napastnik.

Kane jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Anglii. W 103 występach zdobył 69 bramek. Uważa, że jego wyczyny strzeleckie nie zawsze są doceniane, ale pozostaje zmotywowany, jak zawsze.

"Niektórzy sądzą, że Cristiano Ronaldo i Lionel Messi mają słaby sezon, gdy strzelą 40 goli zamiast 50. Ludzie traktują to jak coś oczywistego. Podobnie jest w przypadku reprezentacji Anglii. Kibice oczekują tego, że będę strzelał gole drużynom takim jak Albania czy Łotwa. Przyzwyczajają się do tego i nie mówią o tym zbyt wiele" — stwierdził napastnik.

Wśród kandydatów do zdobycie Złotej Piłki w 2025 roku wymieniani są również m.in. 17-letni Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony czy 26-letni Francuz Kylian Mbappe z Realu Madryt.

"Gdybym miał teraz 25 lat i robił to, co robię, wzbudzałbym więcej emocji. Taka jest piłka nożna. Być może ludzie po prostu nudzą się tym, co robię, ale ja na pewno się nie nudzę. Jestem podekscytowany nadchodzącymi meczami" - zaznaczył Kane.

Reprezentacja Anglii w eliminacjach mistrzostw świata zmierzy się z Serbią, Albanią, Łotwą i Andorą. Bezpośredni awans na mundial wywalczy zwycięzca grupy.

PAP