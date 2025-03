Kolejne wygrane oesy, Kajetanowicz i Szczepaniak liderują w Rajdzie Safari

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak w świetnym stylu pokonali drugą pętlę piątkowego etapu Rajdu Safari. Polacy rozpoczęli od drugiego czasu w WRC2 Challenger na próbie Camp Moran 2 (31,40 km), wygrywając kolejne dwa odcinki specjalne: Loldia 2 (19,11 km) i Kengen Geothermal (13,18 km). Wykręcając trzeci czas na finałowej próbie dnia utrzymali prowadzenie w swojej kategorii, jednocześnie wracając na fotele liderów w całej klasyfikacji WRC2. Do siódmego odcinka specjalnego na czele byli Solberg i Edmondson, którzy przegrali jednak z trudami kenijskiej rundy, zakopując swój samochód w piachu.



– Czuję się dobrze w nowym aucie. Toyota ma potencjał, jak widać. Cieszę się, że czasami wygrywamy odcinki specjalne, już w pierwszym rajdzie. Natomiast cały czas jestem po tej bezpiecznej stronie, choć podejmuję trochę większe ryzyko niż w ubiegłych latach. Tempo Rajdu Safari jest zawrotne, choć pewnie wszyscy jedziemy szybciej niż w ubiegłych latach. Jest też więcej szybkich kierowców i to oczywiście wywołuje taką potrzebę. Najbardziej cieszę się z tego, że jesteśmy na mecie bardzo trudnego etapu. Prowadzimy w kategorii WRC2 Challenger, w której walczymy, ale też w WRC2. Czuję się dobrze w nowym samochodzie i mam nadzieję, że tak pozostanie. Przed nami jeszcze długa droga – mówił Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.



Sobotni etap rywalizacji mierzy ponad 146 kilometrów. Rozpocznie go legendarna już próba Sleeping Warrior (26,97 km), która wystartuje o 6:35 czasu polskiego. Następnie załogi walczyć będą na OS 12 Elmenteita 1 (17,31 km) i OS 13 Soysambu 1 (28,97 km). Po południu i przerwie serwisowej załogi powtórzą te same trzy odcinki specjalne.

Informacja prasowa