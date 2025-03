Marian Kmita: MKOl wymaga stabilizacji i odporności na to, co się dzieje na całym świecie

71-letni Bach, mistrz olimpijski z Montrealu (1976) w drużynowym turnieju florecistów, z wykształcenia prawnik, stał na czele MKOl od września 2013 roku. Po ustawowych maksymalnych 12 latach pełnienia tej funkcji musiał ustąpić ze stanowiska, co zapowiadał już podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Wybór jego następcy był głównym punktem 144. Sesji MKOl, która oficjalnie rozpoczęła się we wtorek w Olimpii. Kandydatów na nowego, dziesiątego w historii przewodniczącego organizacji, było aż siedmioro: Brytyjczyk lord Sebastian Coe, były biegacz i aktualnie prezes World Athletics, była reprezentantka Zimbabwe w pływaniu, a obecnie minister sportu Kirsty Coventry, prezes Międzynarodowej Unii Kolarskiej Francuz David Lappartient, wiceprzewodniczący MKOl Hiszpan Juan Antonio Samaranch junior którego ojciec kierował MKOl przez 21 lat do 2001 roku, prezes Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej Japończyk Morinari Watanabe, książę Jordanii Fajsal al Hussein i prezes Międzynarodowej Federacji Narciarskiej Szwed Johan Eliasch. Jak się okazało, wybór padł na minister sportu Zimbabwe Kirsty Coventry, która została wybrana już w pierwszej turze. To pierwsza w historii kobieta na czele MKOl.

- Ten wynik to nie sensacja, ale na pewno niespodzianka, ponieważ dzień wcześniej szacowano, że Juan Antonio Samaranch i Sebastian Coe mają więcej szans na zwycięstwo. Okazało się, że pani Kirsty Coventry zdeklasowała wszystkich. Stosunek głosów 49 do 28 Samarancha i 8 Coe to jest nokaut. Ale to nie o to chodzi. Jest to na pewno wiatr kontrolowany, bo jeśli chodzi o wybór akurat tej osoby, wiadomo, że będzie to kontynuacja polityki Thomasa Bacha. To trochę tak, jakby Thomas Bach nadal był szefem MKOl-u, ale nie jest to chyba złe, ponieważ MKOl wymaga stabilizacji, odporności na to, co się dzieje na całym świecie, jeśli chodzi o te subtelności polityczne, dalej powinien być organizacją jak najbardziej niezależną i myślę, że przy niej są na to szanse - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat i wiceprezes PKOl.

Przed nową przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wiele wyzwań, wśród których jednym z głównych będzie kwestia ewentualnego powrotu reprezentacji Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji sportowej.

- Dopóki trwa wojna w Ukrainie, ważna będzie szczególna wrażliwość MKOl-u na sprawę Rosjan i Białorusinów, którzy mają aspiracje, by powrócić do równouprawnienia w zawodach sportowych. Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, by myśleć o tym poważnie, ale jestem też pewny, że Rosjanie i Białorusini robią wszystko, żeby przekonać kompetentne i najważniejsze osoby w MKOl-u, aby się nad tym zastanawiały. To będzie temat numer jeden i zadanie numer jeden dla nowej przewodniczącej, bo musi wytrwać, musi ugruntować wiarę w to, że MKOl jest instytucją apolityczną i potrafi się bronić przed takimi naciskami - zaznaczył Marian Kmita.

Kolejnym ważnym problemem, z którym będzie musiała zmierzyć się Kirsty Coventry, będzie kwestia odchodzenia młodzieży od sportu.

- Upadek kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na całym świecie to jest potężne wyzwanie, ale też zmiany klimatyczne, czyli to, co dotyczy problemu organizacji zimowych igrzysk olimpijskich i deficytu chętnych do organizowania tych igrzysk, problemy, związane z kontrolowaniem, a właściwie stymulowaniem rozwoju sportu w tak potężnych ludnościowo krajach jak Indie czy Chiny... Tych wyzwań jest mnóstwo, ale myślę, że to, co wymyślił Thomas Bach i konstrukcja strategiczna działalności MKOl na przyszłe lata jest bliska Kirsty Coventry i będzie się ona tego trzymać.

Czy wybór Kirsty Coventry na przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego to dobra wiadomość dla Polski? Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zaznaczył, że PKOl miał dobre stosunki z poprzednim szefem MKOl-u. Dodał również, że należałoby możliwie szybko wrócić do tematu zorganizowania w naszym kraju igrzysk olimpijskich.

- Myślę, że PKOl miał całkiem dobrą komunikację z Thomasem Bachem i jeśli chodzi o tę naszą największą, najbardziej ambitną aspirację do zorganizowania igrzysk olimpijskich w latach 2040-2044, to obyśmy mieli szansę skutecznej aplikacji. To trzeba robić, bo jest to idea obu formacji politycznych, które rządziły ostatnio w Polsce. Uważam, że to element polskiej racji stanu i nie należy tego pomysłu porzucać. Jest to temat ważny i należy go rozpatrywać bardzo szybko, dlatego i PKOl, i ministerstwo sportu powinny jak najszybciej spróbować się dogadywać. Ja będę osobiście namawiał prezesa Radosława Piesiewicza, żeby jak najszybciej, kiedy to tylko możliwe, zorganizować zarząd, poświęcony monograficznie zagadnieniu zmian w MKOl-u i szansom Polski na organizacje Igrzysk Olimpijskich - zakończył Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

41-letnia Coventry to dwukrotna mistrzyni olimpijska w pływaniu - z Aten i Pekinu. W obu przypadkach sięgnęła po złoto na 200 metrów stylem grzbietowym. Ma w swoim dorobku również cztery srebra i jeden olimpijski brąz. Przekazanie urzędu nastąpi 23 czerwca w Dniu Olimpijskim. Pierwsza kadencja Coventry potrwa osiem lat.

RI, Polsat Sport, PAP