Nowa rola byłej siatkarki Tauron Ligi. Dołączy do sztabu lokalnego rywala

Dla jednej z najbardziej utytułowanych byłych zawodniczek świata będzie to pierwsza tak poważna rola w pracy trenerskiej. Malesević pracowała dotychczas jako asystentka szkoleniowca OK Zlatibor i służyła radą młodzieżowym reprezentacjom.

ZOBACZ TAKŻE: Stanowcze słowa trenera PGE GiEK Skry. Mówi o powrocie na szczyt

- Jestem bardzo podekscytowana. Wniosę do sztabu bezcenne doświadczenie z boiska, którego nie można się nauczyć. Jestem przekonana, że będę mogła pomóc reprezentacji Czarnogóry - powiedziała Malesević, cytowana przez oficjalną stronę czarnogórskiej federacji siatkarskiej.

34-latka podkreśliła, że praca z drużyną narodową lokalnych rywalek była... jej pomysłem.

- Kiedy pierwszym trenerem reprezentacji Czarnogóry został Jovko Caković, sama zaproponowałam mu dołączenie do jego sztabu. Przyjął to z wielką radością, podobnie jak działacze czarnogórskiej federacji, co bardzo mnie ucieszyło. Chciałam pracować z seniorkami, bo dotychczas miałam do czynienia głównie z młodzieżą. Znam "Jovo" od dawna, bo nasza przyjaźń sięga czasów, gdy był on członkiem sztabu szkoleniowego trenera Zorana Terzicia w reprezentacji Serbii. Cenię go zarówno jako człowieka, jak i wybitnego fachowca. Wierzę, że razem będziemy w stanie przyczynić się do rozwoju kadry Czarnogóry - zadeklarowała Malesević.

Tijana Malesević, była przyjmująca między innymi PTPS Piła, Volero Zurych, Sariyer Belediyesi, Igor Gorgonzola Novara, Molico Osaco, CS Volei Alba-Blaj i Crvenej zvezdy Belgrad, ma na koncie medale z rozgrywek ligowych w Serbii, Szwajcarii, Czech i Brazylii, a także srebro Ligi Mistrzyń z 2018 roku.

Z drużyną narodową Serbii sięgała z kolei po dwa złota i brąz mistrzostw Europy, złoto mistrzostw świata i wicemistrzostwo olimpijskie w Rio de Janero w 2016 roku.