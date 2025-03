25:8 w trzecim secie! Budowlani Łódź jedną nogą w półfinale Tauron Ligi

Stawką tego spotkania było pierwsze zwycięstwo w toczonym do dwóch wygranych ćwierćfinale oraz solidna zaliczka przed rewanżem. Faworytkami są łodzianki, ale ta faza sezonu rządzi się swoimi prawami. Doskonale pokazał to przykład rywala zza miedzy, ŁKS-u Commercecon Łódź. Łódzki klub gładko przegrał z siódmą po rundzie zasadniczej Stalą Mielec, czym niezwykle utrudnił sobie rywalizację o półfinał.

ZOBACZ TAKŻE: Perugia zagra w Łodzi! Mistrzowie Włoch uzupełnili grono uczestników Final Four Ligi Mistrzów

Pierwszy punkt tego ćwierćfinału zdobyły siatkarki z Bydgoszczy, jednak to ich rywalki lepiej rozpoczęły spotkanie. Już po kilku minutach zapewniły sobie minimalne prowadzenie (10:8), i mimo że je traciły, na przestrzeni całego seta kilkukrotnie je odzyskiwały. Nie inaczej było w końcówce. Gospodynie nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa, a premierową odsłonę błędem w ataku zakończyła Pola Nowakowska.

Druga partia wyglądała już zdecydowanie inaczej. "Budowlane" rozpoczęły od zdobycia aż pięciu punktów z rzędu, co pozwoliło im na to, by kontynuować grę bardzo spokojnie. Gościniom chwilami udało się niwelować stratę do trzech "oczek", ale nigdy nie zbliżyły się na tyle, by przeciwniczki poczuły zagrożenie. Słaby początek odbił się zespołowi z Bydgoszczy czkawką w postaci straty kolejnego seta.

Ekipa Martino Volpiniego musiała rzucić wszystkie siły na trzecią partię. Nie do końca jej się to jednak udało. Gospodynie znów wyszły na prowadzenie (10:5) i nie zamierzały go oddawać. Morale bydgoszczanek wyraźnie spadły, a to było jak woda na młyn dla "Budowlanych", wśród których prym wiodły Paulina Damaske i Terry Enweonwu. Po kilkunastu minutach nie było już co zbierać - łodzianki zwyciężyły tę partię 25:8 i cały mecz 3:0.

Kolejny ćwierćfinał między tymi zespołami zaplanowano na środę, 26 marca. Transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go od godziny 17:30. Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PGE GROT Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:21, 25:18, 25:8)

PGE GROT Budowlani Łódź: Paulina Damaske, Karolina Drużkowska, Terry Enweonwu, Alicja Grabka, Małgorzata Lisiak, Sasa Planinsec - Justyna Łysiak (libero).

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Svitlana Dorsman, Marta Łyczakowska, Koleta Łyszkiewicz, Paola Matinez Vela, Pola Nowakowska, Dominika Witowska - Monika Jagła (libero) - Nelly Adamczewska, Ewelina Franz, Ksenia Kurerova, Wiktoria Paluszkiewicz, Natalia Sidor, Oliwia Ziółkowska.