Przed nami mecz drużyny, która żegna się z PlusLigą po wielu latach rywalizacji oraz zespołu, który w tym roku będzie chciał powalczyć o najwyższe cele. Mowa o GKS Katowice i ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, które rozegrają swój ostatni mecz rundy zasadniczej.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarki BKS bliżej półfinału! Wyrównane starcie w Bielsku-Białej



Rywalizacja będzie symboliczna o tyle, że będzie ona ostatnią dla katowickiego zespołu na najwyższym poziomie. Przynajmniej na jeden rok. GKS po wielu owocnych latach w siatkarskiej elicie żegna się z PlusLigą jako spadkowicz, co nie przeszkadza w tym, aby odważnie myśleć już o ponownym awansie. Najpierw jednak trzeba będzie godnie pożegnać się z parkietami PlusLigi przed własnymi kibicami. To oznacza, że katowiczanie przystąpią do meczu podwójnie zmotywowani.



ZAKSA Kędzierzyn-Koźle również nie może sobie pozwolić na chwilę wytchnienia przed play-offami, bowiem do samego końca będą ważyć się losy przewagi własnego parkietu w ćwierćifnałowej rywalizacji. Na pewno przeciwnikiem kędzierzynian będzie Bogdanka LUK Lublin, ale do rozstrzygnięcia pozostała jescze kwestia gospodarza pierwszego spotkania. W przypadku potknięcia lublinian i zwycięstwa ZAKSY ten zaszczyt przypadnie drużynie z południa kraju.



Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport