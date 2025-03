Dwa wygrane odcinki specjalne w WRC2 Challenger, pozostałe ukończone na drugiej pozycji – to bilans pierwszej piątkowej pętli Rajdu Safari w wykonaniu Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka. Duet ORLEN Rally Team lideruje w swojej kategorii i ma blisko pół minuty przewagi nad kolejną z załóg!

Blisko 80 kilometrów oesowych liczył piątkowy poranek Rajdu Safari. Zawodnicy rozpoczęli go od nowej próby Camp Moran, najdłuższej w rajdzie, bo mierzącej aż 31,4 kilometra. Pomimo uszkodzonej opony, Kajetanowicz i Szczepaniak wygrali oes w swojej kategorii, pokonując o 6,8 sekundy duet Domínguez/Peñate. Kolejne odcinki specjalne kończyli odpowiednio na drugim (OS 4 Loldia 1), pierwszym (OS 5 Kengen Geothermal 1) i drugim miejscu (OS 6 Kedong 1). Po sześciu próbach Polacy są na czele klasyfikacji mając ponad 29 sekund przewagi nad Solansem i Sanjuanem.

– Jest tak samo trudno, albo może nawet trudniej niż przewidywaliśmy. Jest bardzo dużo kamieni. Na jednym z odcinków specjalnych przebiliśmy oponę, na szczęście tylko siedem kilometrów przed metą tej ponad 30-kilometrowej próby. Bardzo dużo się działo… Za chwilę wyjeżdżamy na drugą pętlę, na której będzie, jak zawsze, jeszcze trudniej. Nie wiem czego się spodziewać… Pewnie niespodziewanego - powiedział Kajetan Kajetanowicz, kierowca ORLEN Rally Team.



Po 40-minutowym serwisie zawodnicy wyruszą na drugą pętlę, podczas której pokonają ponownie te same odcinki specjalne. Będą to odpowiednio: OS 7 Camp Moran 2 (31,40 km, start o godz. 11:30 czasu polskiego), OS 8 Loldia 2 (19,11 km, godz. 13:08), OS 9 Kengen Geothermal 2 (13,18 km, godz. 14:21) i OS 10 Kedong (15,10 km, godz. 15:14).

Rajd Safari 2025 - klasyfikacja WRC2 Challenger po OS 6:

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) 1:08:21,8

2. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +29,2 s

3. Domínguez/Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) +50,1 s

4. Zaldivar/Der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2) +1:25,0 s

5. Patel/Khan (Škoda Fabia R5) +1:25,0 s

6. Chwist/Heller (Škoda Fabia RS Rally2) +6:11,8

7. Wahome/Okundi (Škoda Fabia RS Rally2) +6:51,8

8. Tundo/Jessop (Ford Fiesta R5) +8:22,9

9. Díaz-Aboitiz/Ibáñez Sotos (Škoda Fabia RS Rally2) +16:24,9

10. Anwar/Din (Ford Fiesta R5) +41:57,1

