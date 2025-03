Polak w Los Angeles Lakers! Pracował z Sochanem, teraz pomoże LeBronowi

Jak podaje Karol Wasiek, dziennikarz zkrainynba.com, Los Angeles Lakers pozyskali nowego międzynarodowego skauta - Bronisława Wawrzyńczuka. To pierwszy Polak, który dołączył do sztabu słynnej organizacji z "Miasta Aniołów". Dotąd jedynym naszym rodakiem na podobnym stanowisku w NBA był Rafał Juć (Denver Nuggets).

Juć zapisał się w historii jako najmłodszy skaut w NBA, kiedy w wieku 21 lat dołączył do Denver Nuggets. Przez lata zajmował się wyszukiwaniem talentów w Europie i miał udział w budowie mistrzowskiego składu, który w 2023 roku zdobył pierścień największej koszykarskiej ligi świata. Teraz jego śladami podąża Wawrzyńczuk, który dołączył do Lakers na analogiczne stanowisko.

Polak od lat działa w strukturach koszykarskich, a jego kariera nabrała rozpędu w niemieckim Ratiopharm Ulm. W czasach, gdy w klubie rozwijał się Jeremy Sochan, obecnie jedyny Polak w NBA, pełnił rolę skauta i miał swój wkład w budowę drużyny. W 2023 roku Ulm sensacyjnie sięgnęło po mistrzostwo Niemiec, zaczynając fazę play-off z siódmego miejsca, a Wawrzyńczuk był jednym z tych, których doceniono za ten sukces.

Później Polak przeniósł się do Turcji, gdzie w sezonie 2022/23 pełnił funkcję skauta Fenerbahce Stambuł, rywalizującego na poziomie Euroligi. Następnie pracował jako dyrektor sportowy ukraińskiego Prometey BC, drużyny, która przez chwilę rozważała grę w polskiej Orlen Basket Lidze. Ostatnio był także konsultantem sportowym Anwilu Włocławek.

Teraz Wawrzyńczuk trafił do jednej z najbardziej rozpoznawalnych organizacji sportowych na świecie. Lakers to klub z 17 mistrzowskimi tytułami NBA i wartością rynkową szacowaną na 8 miliardów dolarów – więcej warte są tylko New York Knicks i Golden State Warriors.

Drużyna LeBrona Jamesa i Luki Doncica w tym sezonie prezentuje solidną formę i z bilansem 43-26 plasuje się na czwartym miejscu Konferencji Zachodniej. Jeśli "King James" szybko wróci do pełni zdrowia po kontuzji pachwiny, "Jeziorowcy" mogą stać się jednymi z głównych kandydatów do walki o mistrzostwo.