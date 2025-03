Ruszyły zapisy do „Złotej Serii 42”. Na to czekali polscy biegacze!

To będzie wyjątkowy rok dla wszystkich polskich biegaczy, którzy uwielbiają startować w maratonach. Trzy największe polskie maratony – Cracovia Maraton, Maraton Warszawski i Poznań Maraton – połączyły siły, by jeszcze bardziej popularyzować bieganie na królewskim dystansie. W piątek ruszyły zapisy do „Złotej Serii 42”!

Złota Seria 42 to prestiżowy cykl, który łączy w sobie trzy największe polskie maratony. Inicjatywa powstała jesienią ubiegłego roku, gdy świętowaliśmy stulecie pierwszego polskiego maratonu. Jej celem jest inspirowanie nowych pokoleń Polaków do podejmowania wyzwania maratońskiego. Cykl ma polegać na ukończeniu wszystkich trzech wymienionych biegów, ale pomyślano również o odpowiedniej motywacji i mobilizacji. Uczestnicy, którzy w ciągu trzech lat ukończą trzy maratony w ramach cyklu, otrzymają wyjątkowe trofea z wizerunkiem pegaza, dostępne w czterech wariantach: brązowym, srebrnym, platynowym i złotym.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że „Złota Seria 42” to coś, na co czekało całe środowisko biegowe. Jestem przekonany, że połączone siły trzech największych polskich maratonów dadzą nową jakość i organizację na absolutnie najwyższym światowym poziomie. Myślę, że biegacze, których przecież w Polsce nie brakuje, będą zachwyceni tym pomysłem – mówi Adam Kszczot, były znakomity polski lekkoatleta, który po zakończeniu profesjonalnej kariery również pokonał maraton.

Zapisy do startu w „Złotej Serii 42” ruszyły w piątek i są prowadzone na stronie internetowej zlotaseria.pl, gdzie należy utworzyć konto i wypełnić formularz rejestracyjny. Opłata rejestracyjna wynosi 60 zł, ale miłośnicy biegania, którzy zapiszą się do 4 kwietnia zapłacą tylko 50 zł. Użytkownicy mają możliwość wyboru maratonów, w których chcą wziąć udział oraz śledzenia swoich osiągnięć. Dzięki progom czasowym dostosowanym do płci i wieku uczestników, aplikacja będzie wskazywać jaki kolor trofeum gwarantują wyniki z przebiegniętych do tej chwili maratonów. W ten sposób każdy zawodnik będzie mógł sprawdzić swoją pozycję w klasyfikacji medalowej i ocenić, ile brakuje mu do zdobycia Złotego Pegaza.

– Złota Seria to dla mnie projekt wyjątkowy, który wykracza poza ramy zwykłego cyklu biegów. To z jednej strony ukłon w stronę historii polskiego maratonu, a z drugiej to szansa na stworzenie czegoś trwałego dla przyszłych pokoleń. Dzięki Złotej Serii maratończycy w Polsce zyskują prestiżowe wyzwanie, które podnosi ich rangę i integruje w elitarną społeczność – mówi Marek Tronina, organizator Maratonu Warszawskiego.

– Nie ma nic lepszego od biegania i cieszę się, że polskie maratony, zamiast ze sobą rywalizować, postanowiły stworzyć fantastyczny projekt. Jestem przekonany, że to zmobilizuje biegaczy do treningów i znajdzie się wielu, którzy będą chcieli ukończyć wszystkie trzy biegi w Warszawie, Krakowie i Poznaniu – mówi Marek Plawgo, były polski lekkoatleta, medalista mistrzostw świata.

„Złota Seria 42” obejmuje trzy biegi – pierwszy odbędzie się 6 kwietnia w Krakowie (TAURON 22. Cracovia Maraton), kolejny 28 września w Warszawie (47. Maraton Warszawski), a cykl zakończy bieg w Poznaniu (24. Maraton Poznań im. Macieja Frankiewicza).

– Bardzo się cieszę, że „Złota Seria 42” będzie miała swoją inaugurację w Krakowie i bieg odbędzie się z historią w tle, wśród ważnych obiektów architektonicznych. Wierzę, że biegaczom nie zabraknie determinacji, siły mentalnej oraz wytrwałości i osiągną swoje cele – mówi Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

– W Poznaniu nie możemy się już doczekać obecności na naszym Maratonie wszystkich, którzy podejmą to jedyne w swoim rodzaju wyzwanie, jakie rzucamy współtworząc „Złotą Serię 42” – mówi Dyrektor POSiR Łukasz Miadziołko.

Informacja prasowa