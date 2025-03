Piątkowe mecze PlusLigi i TAURON Ligi przyniosą dwa ciekawe spotkania, gdzie każde z nich ma swoją niepowtarzalną historię. Już o 17:30 na boisko w Łodzi wyjdą siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź i Metalkasu Pałac Bydgoszcz. Faworytkami ćwierćfinału będą łodzianki, ale z jakimikolwiek przewidywaniami należy się wstrzymać do ostatniego gwizdka.

To doskonale pokazał przykład rywala zza miedzy - ŁKS Commercecon Łódź. Łódzki klub gładko przegrał z siódmą po rundzie zasadniczej Stalą Mielec, czym niezwykle utrudnił sobie rywalizację o półfinał rozgrywaną do dwóch zwycięstw. Jak zaprezentuje się tym zespół PGE Grota Budowlanych? Przekonamy się już w piątkowy wieczór.



Tego samego dnia o 20:30 zobaczymy również rywalizację GKS Katowice i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Rywalizację symboliczną o tyle, że ostatnią dla katowickiego zespołu. GKS po wielu owocnych latach w siatkarskiej elicie żegna się z PlusLigą jako spadkowicz, co nie przeszkadza w tym, aby odważnie myśleć już o ponownym awansie. Najpierw jednak trzeba będzie godnie pożegnać się z parkietami PlusLigi przed własnymi kibicami. To oznacza, że katowiczanie przystąpią do meczu podwójnie zmotywowani.

Plan transmisji piątkowych meczów siatkówki - 21 marca:

17:30 - PGE Grot Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)



20:30 - GKS Katowice - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

PI, Polsat Sport