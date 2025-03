Super sobota w polskich rozgrywkach

Super sobota w rywalizacji o Puchar Sześciu Narodów miała miejsce tydzień temu. Francja pokonała Szkocję, Anglia Walię, a Włosi przegrali z Irlandią. Puchar zdobyli Francuzi.

Nasza super sobota, pierwsza z kilku tej wiosny, będzie miała miejsce w ten weekend. Dwunasta kolejka Ekstraligi rugby zapowiada się naprawdę fascynująco dla fanów tego sportu w kraju. W Siedlcach dojdzie do starcia na samym szczycie tabeli, a stawką może być miejsce rozegrania czerwcowego finału mistrzostw Polski. Trzy pozostałe spotkania też mają swoją historię i temperaturę.

A propos temperatury to ani śnieżyce, ani ulewne deszcze nie grożą żadnemu z czterech miast, w których odbędą się spotkania. A tak było tydzień temu, co skończyło się odwołaniem meczu w Krakowie i grą w śniegu po kostki w Lublinie. Tym razem kibice spokojnie mogą więc wybierać się na stadiony – jest nadzieja, że znów będzie ich więcej.

Zaczyna się moda na rugby?

Jedna jaskółka wprawdzie wiosny nie czyni, ale tydzień temu w Sopocie na pierwszym z cyklu trzech starć tytanów naszej ligi było ponad 1000 kibiców, co jak na warunki polskiej ligi jest wynikiem naprawdę niezłym. Tym starciem był mecz Energa Ogniwo Sopot – Orlen Orkan Sochaczew, czyli wicemistrza z mistrzem Polski. Wygrali ci pierwsi i to aż 41:12, pokazując, że ich marzenia o odzyskaniu tytułu mają realne podstawy.

Orkan przegrał w 504 dniu od ostatniej porażki, po 17 zwycięstwach z rzędu, co sprawiło, że sytuacja na czele tabeli stała się niezwykle ciekawa. Prowadząca Pogoń ma 41 punktów, Orkan 39, a Ogniwo 38, z tym, że lider i wicelider mają o jeden rozegrany mecz mniej.

Jeśli walka o tytuł mistrza Polski ma się rozegrać między tymi trzema drużynami, a wiele na to wskazuje, to mecz w Siedlcach może bardzo mocno przybliżyć nas do wyłonienia składu tego finału. Warto dodać, że to właśnie z Pogonią Orkan przegrał w Siedlcach jesienią 2023, a potem zaliczył serię 17 zwycięstw z rzędu, w tym triumf w finale sezonu 2023/2024.

Kto faworytem meczu w Siedlcach?

Faworytem sobotniego starcia wydają się być gospodarze. Grają przed własną publicznością, mają najszerszy skład w lidze, zapewne dwa razy wyższy budżet od reszty drużyn, co było widać choćby podczas przygotowań do sezonu, na które nie było stać żadnej innego drużyny. Ba nie byłoby stać pewnie i reprezentacji Polski.

Pogoń była w Niemczech (pokonała tamtejszą reprezentację, ale grającą w krajowym składzie), była we Francji, a w ostatni weekend rozegrała w Rumunii sparing z niezwykle mocną Steaua Bukareszt. Wprawdzie podopieczni Łukasza Nowosza przegrali, ale kto się zna na rugby, ten wie, że wynik polskiej drużyny z rumuńską 14:38, to tak jakby Legia przegrała po walce z Realem Madryt 2:4.

Jak silna jest Pogoń Siedlce, oczywiście biorąc pod uwagę polskie rugby, niech świadczy fakt, że w na najbliższy mecz z Luksemburgiem, trener reprezentacji Kamil Bobryk powołał aż dziewięciu zawodników tego klubu. W ostatnim, wygranym 58:27 przez Polskę, meczu z Chorwacją - w 23 osobowym składzie, było ośmiu zawodników Pogoni.

Zasłona dymna Nowickiego

Wprawdzie lider siedleckiej drużyny Aleksander Nowicki, w wywiadzie jakiego udzielił serwisowi Ekstraligi rugby na FB, powiedział, że jego zdaniem Pogoń nie jest faworytem tego sezonu, za głównego kandydata uważa on sopockie Ogniwo, ale wydaje się, że jest to klasyczna zasłona dymna, która ma zdjąć trochę presji z jego drużyny. Bo w Siedlcach, a także w Warszawie (zespół powstał z fuzji dwóch drużyn - Pogoni i stołecznej Skry) nikt nie wyobraża sobie innego scenariusza, jak to, że finał odbędzie się w właśnie w Siedlcach, a złote medale zawisną na szyjach zawodników Pogoni.

Oczywiście podobne marzenia mają w Sochaczewie. Orkan w ostatnich czterech latach dwa razy był mistrzem Polski i dwa razy zdobywał brązowy medal, co oznaczało, że za każdym razem musiał wygrać albo „duży”, albo „mały” finał. W 2021 roku pokonał w małym finale warszawską Skrę, której byli zawodnicy stanowią obecnie trzon ekipy z Siedlec. To w sochaczewskiej drużynie gra najskuteczniejszy zawodnik Ekstraligi Peter Steenkamp, to Orkan ma najwięcej kibiców, którzy zapewne pojawią się w sobotę Siedlcach. No i do ostatniego meczu z Ogniwem Orkan prezentował chyba najlepszą i najszybszą grę w lidze.

Jak będzie w sobotę? Czy mistrz Polski podniesie się po dotkliwej porażce. A może zrealizuje scenariusz, który głosi, że lepiej nie drażnić lwa, czy jak kto woli, że najgroźniejsze jest zranione zwierzę. Na pewno Pogoń będzie na fali po serii bardzo udanych sparingów. Z drugiej strony presja będzie na gospodarzach, a trybuny niekoniecznie będą po stronie Pogoni, w Sochaczewie trwa mobilizacja kibiców, a na wyjazd potrafi ich pojechać nawet ok. 1000. Jedno jest pewne – mecz zapowiada się fascynująco. Początek rywalizacji o godz. 18.00.

Derby Trójmiasta!

Starcie Pogoń – Orkan będzie wisienką na torcie super soboty. Bo już pierwszy mecz – czyli derby Trójmiasta, w których Drew Pal 2 Lechia Gdańsk podejmie Lifestyle Catering Arkę Gdynia zapowiadają się jak zwykle bardzo ciekawie. Zwłaszcza Arki wszyscy są bardzo ciekawi, bo w ekipie „Buldogów” upatruje się czarnego konia tej rundy.

W Łodzi WizjaMed Budowlani – z kolejnym, nowym, zagranicznym trenerem i kolejnymi, nowymi zagranicznymi zawodnikami, z budżetem na poziomie walki o mistrzostwo Polski, zmierzą się z Edach Budowlanymi Lublin, którzy tydzień temu, w śnieżnych warunkach, zaprezentowali świetną grę i pewnie pokonali gdańską Lechię 41:12.

Wreszcie w Białymstoku zobaczymy starcie Budmexu, który wciąż nie wygrał meczu, ale z każdym spotkaniem prezentuje się lepiej i krakowskiej Juvenii, która ma drugi najszerszy skład w lidze, plejadę młodych, zdolnych zawodników i jak wieść gminna niesie – super rozwija się na Błoniach praca kanadyjskiego trenera, pięciokrotnego uczestnika Pucharu Świata (trzy razy w rugby XV, dwa razy w rugby VII) Ciarana Hearna.

Słowem żyć nie umierać – jeśli jest się kibicem rugby. Wszystkie mecze pokaże kanał Ekstraligi rugby na YouTube. I prawie wszystkie da się obejrzeć bez włączania dwóch urządzeń na raz. Prawie – mecz w Gdańsku zaczyna się o 13, mecz w Łodzi o 14. W kolejnych weekendach, jak obiecują działacze, takich zakładek ma już nie być. Trzymamy za słowo!

Plan 12. Kolejki Ekstraligi rugby

Wszystkie mecze w sobotę 22.03

Godz. 13.00

Drew Pal Lechia Gdańsk – Life Style Catering Arka Gdynia





Godz. 14.00

WizjaMed Budowlani Łódź – Edach Budowlani Lublin





Godz. 15.30

Budmex Białystok – Juvenia Kraków

Godz. 18.00

Pogoń Awenta Siedlce – Orlen Orkan Sochaczew

Pauzuje Energa Ogniwo Sopot.

Materiał prasowy, Ekstraliga rugby