Już w sobotę dojdzie do długo wyczekiwanego powrotu do oktagonu Jana Błachowicza. Były mistrz UFC w wadze półciężkiej wystąpi na gali w Londynie, a jego rywalem będzie Carlos Ulberg. W związku z tym przedstawiamy sylwetkę przeciwnika "Cieszyńskiego Księcia".

Kariera w MMA 34-latka miała dość nietypowy przebieg. UFC zainteresowało się Nowozelandczykiem, kiedy ten miał na koncie zaledwie trzy zawodowe pojedynki w mieszanej formule. Mało tego, warto wspomnieć, iż stoczył je w dużym odstępie czasowym - pierwszy w 2011 roku, a następne w 2016 i 2018. W 2019 roku trzykrotnie zawalczył w kickboxingu, po czym otrzymał szansę w Dana White's Contender Series.

Przypomnijmy, że ten program otworzył drogę do UFC wielu uznanym zawodnikom. Podobnie było w przypadku Ulberga, który efektownie wygrał swoją walkę i tym samym zapewnił sobie angaż w największej organizacji MMA na świecie. Pierwszy test pod szyldem amerykańskiego giganta nie poszedł jednak po jego myśli. Na UFC 259 "Black Jag" przegrał przez nokaut z Kennedym Nzechukwu. Dodajmy, że main eventem tamtej gali było starcie mistrzowskie Błachowicza z Israelem Adesanyą.

Porażka nie miała jednak negatywnego wpływu na Ulberga. Nowozelandczyk wrócił do klatki w lutym 2022 roku i rozpoczął trwającą do teraz serię zwycięstw. Wygrał siedem potyczek z rzędu, z czego aż pięć przed czasem. Najpoważniejszy test w jego dotychczasowej karierze miał miejsce w listopadzie zeszłego roku. Wówczas pokonał na punkty Volkana Oezdemira i otworzył sobie drzwi do walk z czołowymi zawodnikami kategorii do 205 funtów.

W Londynie rywalem Ulberga będzie Błachowicz. Stawka starcia jest bardzo duża. Zwycięzca znacząco przybliży się do pojedynku mistrzowskiego, a niewykluczone, że od razu zostanie pierwszym pretendentem do pasa. Pamiętajmy, że Błachowicz zna już smak tytułu - mistrzem był w latach 2021 - 2022.

Forma Błachowicza pozostaje zagadką. Polak zawalczy po raz pierwszy od lipca 2023 roku. Wszystko przez problemy zdrowotne i spowodowane nimi operacje. Ulberg w ostatnich latach zachowywał dużą regularność startów, co niewątpliwie przemawia na jego korzyść. Polsko-nowozelandzka potyczka zapowiada się pasjonująco.

Transmisja gali UFC w Londynie na sportowych antenach Polsatu. O 16:30 rozpocznie się studio w Polsacie Sport Fight. Następnie na tej samej antenie pokażemy pierwsze pojedynki. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana również w Polsacie Sport 2. Po zakończeniu gali zapraszamy na studio podsumowujące w Polsacie Sport Fight. Całą galę będzie można obejrzeć też na Polsat Box Go.