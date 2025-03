Wyniki ważenia przed UFC w Londynie. Błachowicz i Tybura w limicie!

W piątkowe popołudnie odbyło się oficjalne ważenie przed galą UFC Fight Night 255 w Londynie. Wszyscy zawodnicy spełnili wymogi wagowe, co oznacza, że karta walk została potwierdzona bez komplikacji. W wydarzeniu udział weźmie dwóch reprezentantów Polski - Jan Błachowicz, który stanie do rywalizacji w co-main evencie z Carlosem Ulbergiem, oraz Marcin Tybura, którego pojedynek z Mickiem Parkinem został umieszczony na karcie wstępnej.

Były mistrz kategorii półciężkiej UFC, Błachowicz, wniósł na wagę równe 93 kilogramy, czyli dokładnie tyle, ile wynosi górna granica tej dywizji. Jego przeciwnik, Carlos Ulberg, również zmieścił się w limicie, co oznacza, że ich pojedynek został zatwierdzony przez komisję sportową. Dla Polaka będzie to pierwszy występ w oktagonie od czasu ubiegłorocznej porażki z Alexem Pereirą, a starcie z rozpędzonym serią zwycięstw Nowozelandczykiem zapowiada się na jedno z najciekawszych zestawień wieczoru.

ZOBACZ TAKŻE: UFC w Londynie: Błachowicz - Ulberg. Tybura - Parkin. Karta walk. Kto walczy na gali?

W dywizji ciężkiej Marcin Tybura wniósł na wagę 113 kilogramów, co jest wynikiem zbliżonym do jego ostatnich występów. Jego rywal, niepokonany dotąd Mick Parkin, okazał się cięższy o pięć kg. Obaj zawodnicy wypełnili zakontraktowany limit, dzięki czemu ich pojedynek również odbędzie się bez przeszkód. Polscy kibice z pewnością liczą na to, że "Tybur" drugi raz z rzędu zweryfikuje niepokonanego zawodnika w oktagonie i zabierze mu zero z rekordu.

Gala UFC Fight Night 255 odbędzie się w sobotni wieczór w O2 Arenie w Londynie. Wydarzenie, z udziałem Błachowicza i Tybury, będzie transmitowane na sportowych antenach Polsatu.

O 17:30 rozpocznie się studio w Polsacie Sport Fight. Następnie na tej samej antenie pokażemy pierwsze pojedynki. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana również w Polsacie Sport 2. Po zakończeniu gali zapraszamy na studio podsumowujące w Polsacie Sport Fight. Całą galę będzie można obejrzeć też na Polsat Box Go.

Wyniki ważenia przed galą UFC Fight Night 255 z udziałem Jana Błachowicza i Marcina Tybury:

Karta główna:

170 lb: Leon Edwards (77,5 kg) vs. Sean Brady (77 kg)

205 lb: Jan Błachowicz (93 kg) vs. Carlos Ulberg (93 kg)

170 lb: Gunnar Nelson (77 kg) vs. Kevin Holland (77,5 kg)

115 lb: Molly McCann (52,5 kg) vs. Alexia Thainara (52,5 kg)

155 lb: Jordan Vucenic (70 kg) vs. Chris Duncan (70 kg)

145 lb: Nathaniel Wood (65,5 kg) vs. Morgan Charriere (66 kg)

Karta wstępna:

155 lb: Jai Herbert (70,5 kg) vs. Chris Padila (70 kg)

125 lb: Lone’er Kavanagh (57 kg) vs. Felipe dos Santos (56,5 kg)

265 lb: Marcin Tybura (113 kg) vs. Mick Parkin (118 kg)

185 lb: Christian Leroy Duncan (84 kg) vs. Andrey Pulyaev (84 kg)

115 lb: Shauna Bannon (52,5 kg) vs. Puja Tomar (52,5 kg)

135 lb: Nathan Fletcher (61 kg) vs. Caolan Loughran (61,5 kg)

155 lb: Guram Kutateladze (70 kg) vs. Kaue Fernandes (70 kg)