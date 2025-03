Dominacja Hamiltona! Pierwsza wygrana Brytyjczyka w Ferrari

Hamilton prowadził w sprincie od początku do końca. To jego pierwsze zwycięstwo dla Ferrari, którego barw broni od tego sezonu. Po raz pierwszy, odkąd sprint został włączony do rywalizacji Formuły 1 w 2021 roku, kierowca włoskiego zespołu triumfował na krótszym dystansie.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy sukces Lewisa Hamiltona w Ferrari. Co za występ!

Drugie miejsce zajął Piastri, a trzeci był obrońca tytułu mistrza świata Holender Max Verstappen (Red Bull).

Piastri po raz pierwszy w karierze okazał się natomiast najlepszy w kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu. Do tej pory startował z pierwszego pola wyłącznie w sprintach.

Jako drugi wystartuje Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Trzeci był kolega z zespołu Australijczyka Lando Norris, zwycięzca pierwszego w sezonie wyścigu w Australii i lider klasyfikacji generalnej. Czwarte pole startowe przypadło Verstappenowi.

Start do niedzielnego wyścigu zaplanowano na godz. 8 czasu polskiego. Skrót wyścigu będzie dostępny na Polsatsport.pl.

PAP