Duplantis ponownie bezkonkurencyjny! Polacy dalej bez medalu w Nankinie

Duplantis tym razem nie próbował poprawiać własnego rekordu świata, który wynosi 6,27. Zakończył konkurs na wysokości 6,15. Wyzwanie Szwedowi rzucił Emmanouil Karalis, który ustanowił rekord Grecji - 6,05. Trzeci był Amerykanin Sam Kendricks - 5,90.

Amerykanin Grant Holloway trzeci raz z rzędu został mistrzem świata w biegu na 60 m przez płotki. W finale uzyskał czas 7,42. Drugi był Francuz Wilhem Belocian - 7,54, a trzeci Chińczyk Junxi Liu - 7,55. Krzysztof Kiljan i Jakub Szymański odpadli w półfinale, co jest dużym rozczarowaniem. Szymański był kandydatem do medalu. Przyjechał do Nankinu jako rekordzista Polski i mistrz Europy.

Mujinga Kambundji zdobyła swój trzeci medal MŚ w hali w biegu na 60 m, w tym drugi złoty. W 2018 roku była trzecia w Birmingham, a w 2022 zwyciężyła w Belgradzie. W Nankinie reprezentantka Szwajcarii triumfowała czasem 7,04.

Druga Włoszka Zaynab Dosso przebiegła ten spinterski dystans w 7,06, a trzecia Patrizia Van Der Veken z Luksemburga w 7,07. Ewa Swoboda uzyskała wynik 7,09 i uplasowała się tuż za podium.

Brytyjka Amber Anning wygrała bieg na 400 m przed Amerykanką Alexis Holmes i Norweżką Henriette Jaeger. Tuż za podium uplasowała się Martina Weil z Chile. Justyna Święty-Ersetic zajęła piąte miejsce. Anning triumfowała czasem 50,60. Holmes była wolniejsza o 0,03 sekundy, a Jaeger przebiegła 400 m w 50,92.

Święty-Ersetic piąty raz w karierze uczestniczyła w finale halowych mistrzostw świata. W decydującym biegu nie włączyła się do walki o podium i uzyskała czas 51,97.

Wśród mężczyzn w biegu na 400 m wszystkie miejsca na podium zajęli Amerykanie: Christopher Bailey (45,08), Brian Faust (45,47) i Jacory Patterson (45,54).

Norweg Jakob Ingebrigtsen w mistrzostwach kontynentu w Apeldoorn zdobył dwa złote medale na dystansach 1500 m i 3000 m. Teraz chce powtórzyć ten wyczyn w mistrzostwach świata. W sobotę w biegu na 3000 m triumfował czasem 7.46,09. Drugi był Etiopczyk Berihu Aregawi, a trzeci Australijczyk Ky Robinson.

Etiopka Freweyni Hailu wygrała bieg na 3000 m czasem 8.37,21. Na podium stanęły też Amerykanka Shelby Houlihan i Australijka Jessica Hull.

Kubanka Leyanis Perez Hernandez wygrała konkurs trójskoku najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 14,93. Druga była jej rodaczka Liadagimis Povea - 14,57, a trzecia Hiszpanka Ana Peleteiro-Compaore - 14,29.

W niedzielę Anna Wielgosz powalczy o medal w finałowym biegu na 800 m. Pia Skrzyszowska wystartuje w biegu na 60 m ppł, Anna Matuszewicz w skoku w dal, a Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą. Czempionat w Nankinie zakończy się sztafetami 4x400 m z udziałem Polek.

PAP