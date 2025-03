Dwa sety pełne emocji. Magda Linette w 4. rundzie turnieju WTA w Miami

Polka bardzo dobrze rozpoczęła zmagania na amerykańskich kortach, odprawiając w poprzednich rundach Anastazję Pawluczenkową 7:6(3), 6:2 i rozstawioną z "18" Jekatierinę Aleksandrową 7:6(5), 6:2. Linda Fruhvirtova do turnieju głównego musiała zaś przedzierać się przez kwalifikacje. W nich Czeszka pokonała Rebeccę Marino 6:3, 6:3 i Laurę Siegemund 6:1, 6:2, a już w głównej drabince odprawiła Claire Liu 7:5, 4:6, 6:3 oraz turniejową "16" - Beatriz Haddad Maię 6:0, 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja w meczu Sabalenki w Miami! Kilka gemów i krecz

Przed sobotnim (22 marca) pojedynkiem Linette i Fruhvirtova grały ze sobą dwukrotnie. W 2021 w Cleveland 7:6(2), 6:4 triumfowała Polka, zaś rok później, w finale zmagań WTA 250 w Chennai, górą była Czeszka, która wygrała 4:6, 6:3, 6:4, zdobywając tym samym tytuł podczas rywalizacji w Indiach.

W pierwszym secie obie tenisistki przez sześć gemów punktowały zgodnie przy własnym podaniu. Bliżej przełamania była Czeszka, ale w poznaniance udało się obronić dwa break pointy i ostatecznie uratować punkt przy swoim serwisie. Niewykorzystana okazja zemściła się na tenisistce zza naszej południowej granicy i w siódmym gemie to Linette - wykorzystując trzecią szansę - zdołała przełamać rywalkę, wychodząc na prowadzenie 4:3, które chwilę później - choć przegrywała już 0-30 - zdołała powiększyć do 5:3. Niestety, Polka nie zdołała utrzymać tej przewagi. Linda Fruhvirtova najpierw zmniejszyła stratę, punktując przy swoim serwisie, a chwilę później - gdy Magda Linette serwowała na wygranie seta - wykorzystała trzeciego break pointa i doprowadziła do remisu 5:5. 33-latka zareagowała jednak znakomicie i w pełnej emocji końcówce najpierw zaliczyła przełamanie powrotne, a następnie, już przy swoim podaniu, wykorzystała drugą piłkę setową, wygrywając tę część spotkania (po ponad godzinie gry) 7:5.

Druga odsłona pojedynku mogła bardzo szybko ułożyć się po myśli Polki, która już w trzecim gemie miała okazję do przełamania Fruhvirtovej. Sportsmenka z Pragi zdołała jednak obronić break pointa i po grze na przewagi uratować punkt przy swoim serwisie. Czeszka poszła za ciosem i chwilę później to ona przełamała Magdę Linette, wygrywając gema do zera! Poznanianka nie podłamała się jednak i najpierw zaliczyła błyskawiczne przełamanie powrotne, następnie zapunktowała przy swoim podaniu, a po chwili... po raz drugi w tym secie przełamała Fruhvirtovą, wychodząc na prowadzenie 4:3! W ósmym gemie nasza zawodniczka musiała bronić się przed przełamaniem, ale ostatecznie - po grze na przewagi - uratowała swoje podanie, powiększając prowadzenie do 5:3. Dziewiętnastolatka z Pragi zdołała jeszcze złapać kontakt, ale Polka, która serwowała na mecz, nie mogła już zmarnować tej okazji i ostatecznie - choć nie bez trudu, bo Czeszka miała dwie okazje do przełamania - wygrała tę partię 6:4, zamykając spotkanie w dwóch setach.

Rywalką Linette w 4. rundzie turnieju będzie Amerykanka Coco Gauff, która pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6:2, 6:4.

Turniej WTA w Miami - 3. runda

Magda Linette - Linda Fruhvirtova 7:5, 6:4.