Zabrakło 0.02 sekundy! Ewa Swoboda tuż za podium Halowych Mistrzostw Świata

Przypomnijmy, że Polka wygrała trzeci bieg półfinałowy na 60 m z czasem 7.11, uzyskując drugi najlepszy wynik ze wszystkich półfinalistek. Lepsza od niej była tylko Zaynab Dosso (7.07).

ZOBACZ TAKŻE: Polka nie dała rady. Odległe miejsce w finale HMŚ

W finale pochodząca z Żor biegaczka pobiegła jeszcze szybciej, ale to nie wystarczyło, by stanąć na podium. W walce o medale uzyskała czas 7.09, co dało jej pechowe dla sportowca czwarte miejsce. Do medalu zabrakło zaledwie 0.02 s.

Wygrała Kambundji, przed Dosso i Patrizią van der Weken.

W Nankin startuje 576 sportowców ze 127 krajów. Wśród nich jest 20 medalistów olimpijskich z Paryża i 11 indywidualnych mistrzów świata z Glasgow: Szwed Armand Duplantis i Brytyjka Molly Caudery (skok o tyczce), Devynne Charlton z Bahamów i Amerykanin Holloway (60 m przez płotki), Etiopka Tsige Duguma (800 m), Nowozelandczyk Hamish Kerr i Australijka Nicola Olyslagers (skok wzwyż), Thea Lafond z Dominiki i Hugues Fabrice Zango z Burkina Faso (trójskok), Kanadyjka Sarah Mitton (pchnięcie kulą) i Grek Miltiadis Tentoglou (skok w dal).

Terminarz HMŚ można odnaleźć TUTAJ.