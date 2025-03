Gala UFC w Polsce? Dana White odpowiedział na nasze pytanie

Polscy kibice już nie mogą doczekać się sobotniego wieczoru. To właśnie wtedy odbędzie się gala UFC w Londynie, na której będziemy mogli obejrzeć dwie walki reprezentantów Polski: Jan Błachowicz - Carlos Ulberg i Marcin Tybura - Mick Parkin.

Przed sobotnią galą Dana White udzielił wywiadu Polsatowi Sport. Artur Łukaszewski zapytał szefa UFC, czy jeżeli "Cieszyński Książę" przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę w najbliższym pojedynku, to dostanie walkę o mistrzowski pas.

- Jeszcze nie wiem, musimy poczekać i zobaczyć, jak potoczy się ta walka. To świetny pojedynek, ale ciężko powiedzieć, co będzie po nim. Jan to na pewno jeden z najlepszych zawodników tej dywizji i nie wykluczam walki o tytuł - powiedział White.

Biznesmen odniósł się także do starcia Tybury.

- To rodzaj walki, w której zawodnik dostaje szansę zmierzyć się z kimś takim, jak Tybura. Parkin ma okazję, by zbudować swoje nazwisko. Tak samo jest w przypadku Carlosa Ulberga. Dajmy szanse młodym zawodnikom - ocenił.

Już od jakiegoś czasu w polskich mediach pojawiają się informację o możliwości zorganizowania gali UFC w Polsce. Co na to szef największej federacji MMA na świecie?

- Nie mam nic konkretnego, ale tak - zapewne wrócimy do Polski - stwierdził krótko.

White na koniec w kilku słowach odniósł się do wszystkich polskich zawodników, którzy na przestrzeni lat rywalizowali w UFC.

- Wielu niesamowitych zawodników przyszło do UFC. Kiedy rozmawialiśmy, przeszła tędy Joanna Jędrzejczyk. Będziemy dalej rozwijać talenty, podpisywać zawodników, którzy mogą zostać mistrzami i mam nadzieję - robić więcej wydarzeń w Polsce - podsumował.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

Transmisja gali UFC w Londynie na sportowych antenach Polsatu. O 17:30 rozpocznie się studio w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 1. Następnie na tych samych antenach pokażemy pierwsze pojedynki. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana również w Polsacie Sport 2. Po zakończeniu gali zapraszamy na studio podsumowujące w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 1. Całą galę będzie można obejrzeć też online na Polsat Box Go.

Karta główna (od 21:00 - Polsat Sport Fight i Polsat Sport 2):



170 lb: Leon Edwards (22-4) - Sean Brady (17-1)

205 lb: Jan Błachowicz (29-10-1) - Carlos Ulberg (11-1)

170 lb: Gunnar Nelson (19-5-1) - Kevin Holland (26-13)

115 lb: Molly McCann (14-7) - Alexia Thainara (11-1)

155 lb: Jordan Vucenic (13-3) - Chris Duncan (12-2)

145 lb: Nathaniel Wood (20-6) - Morgan Charriere (20-10-1)



Karta wstępna (od 19:00 - Polsat Sport Fight, od 20:00 - Polsat Sport Fight i Polsat Sport 2):



155 lb: Jai Herbert (13-5-1) - Chris Padila (15-6)

125 lb: Loneer Kavanagh (8-0) - Felipe dos Santos (8-2)

265 lb: Marcin Tybura (26-9) - Mick Parkin (10-0)

185 lb: Christian Leroy Duncan (10-2) - Andrey Pulyaev (9-2)

115 lb: Shauna Bannon (6-1) - Puja Tomar (9-4)

135 lb: Nathan Fletcher (9-1) - Caolan Loughran (9-2)

155 lb: Guram Kutateladze (13-4) - Kaue Fernandes (9-2)

