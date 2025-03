Nie takie nudne ćwierćfinały

Wydawałoby się, że w starciach ćwierćfinałowych z reguły można spodziewać się największej rywalizacji pomiędzy zespołami z czwartego i piątego miejsca. I faktycznie, często tak jest. Ostatnie sezony to jednak wielkie zaskoczenia, których bohaterkami są głównie łodzianki, bez znaczenia na lokatę zajętą w fazie zasadniczej. Dla przykładu derby Łodzi w finale, mistrzostwo ŁKS-u, Grot Budowlane, które eliminują potęgę ostatnich lat, Chemik Police, bądź, jak przed rokiem, właśnie rywala ze swego miasta. Co by nie było, na tym etapie zawsze sporo mówiło się właśnie o Łodzi i nie inaczej jest i w tym roku.

Porażka ŁKS Commercecon w pierwszym meczu jednej ósmej wcale nie musi oznaczać końca świata. By awansować do półfinału, wygrać należy dwa spotkania. Zaliczka, jaką wypracowywały sobie podopieczne trenera Miłosza Majki, jest jednak znacząca i daje Mielczankom przede wszystkim sporą przewagę mentalną. Patrząc nawet na zdarzenia ostatniego tygodnia i występy męskich zespołów w Lidze Mistrzów, widoczny był olbrzymi stres zespołów zmuszonych odrabiać straty z pierwszego spotkania. Tu z pomocą przychodziły umiejętności, pewność siebie i boiskowa bezczelność. I tu nasuwa się pytanie, czy tych cech wystarczająco dużo mają w sobie łódzkie wiewióry? Te sezon jest dla nich wyjątkowo trudny, brak doświadczonej i podstawowej atakującej, brak spektakularnych sukcesów w Lidze Mistrzyń czy Pucharze Polski i ostatnia zmiana trenera mocno zachwiały równowagą ekipy, a oliwy do ognia dolewają jeszcze stwierdzenia o boiskowych problemach z opanowaniem emocji w sytuacjach kryzysowych. Drugie spotkanie w Mielcu zaplanowane jest na czwartek gdzie czekać będą by sprawić niespodziankę niesamowita Oliwia Sieradzka i koleżanki.

W swoich meczach KS DevelopRes Rzeszów, Grot Budowlani Łódź i BKS Bielsko-Biała pokonali, choć nie bez trudu, swoich rywali. Momentami trzeba było się mocno napracować. Te pierwsze w obliczu ostatniej zmiany trenera i dobrej gry w fazie zasadniczej mają olbrzymią chęć zdobycia upragnionego w Rzeszowie złotego medalu. Pokrzyżować im plany chciałyby Policzanki, ale patrząc na historię ich rywalizacja, będzie o to niezmiernie ciężko.

Na najlepszej drodze do półfinału są także siatkarki Macieje Biernata. Budowlane pewnie pokonały Bydgoszcz w trzecim secie, dominując przyjezdne do ośmiu. BKS Bostik ZGO z kolei pozwoliły sobie na stratę jednej partii przez większość meczu, zachowując kontrolę. W rywalizacji o czwórkę dotychczas przegrani (poza ŁKS) będą szukać swoich szans na własnym terenie, jednak czy kibice i własne ściany wystarczą, by doprowadzić do trzeciego rozstrzygającego spotkania przekonamy się w najbliższy wtorek i środę.