Rywal Błachowicza ekskluzywnie dla Polsatu Sport. Co powiedział przed walką z Polakiem?

Nowozelandczyk może pochwalić się rekordem 11 zwycięstw i tylko jednej porażki, co czyni go jednym z pretendentów do walki o pas w kategorii półciężkiej. Takie ambicje ma jednak również Błachowicz, który wraca do oktagonu po 20 miesiącach przerwy spowodowanej kontuzjami.

42-latek to jeden z najbardziej doświadczonych wojowników. Na swoim koncie ma już 40 pojedynków, z czego 29 zapisał na swoją korzyść, dziesięciokrotnie przegrywając i notując jeden remis - z Magomedem Ankalajevem, czyli obecnym mistrzem federacji w tej kategorii wagowej.

Obaj fighterzy chcieliby niebawem zmierzyć się z Rosjaninem o pas, ale warunkiem koniecznym do spełnienia jest zwycięstwo w sobotni wieczór w stolicy Anglii, czego świadomy jest reprezentant Nowej Zelandii. Za nimi już ceremonia ważenia oraz obowiązkowy face to face.

- Chciał zajrzeć mi głęboko w oczy, ale w porządku - nie było tam nic do zobaczenia. Trzeba szanować kogoś takiego jak Jan. Jest już na schyłku kariery, więc wiem, że stara się czerpać pozytywne chwile. Ja staram się robić swoje i nic nie wejdzie mi w drogę. Moim marzeniem jest być mistrzem świata - przyznał Ulberg.

Stawka tego pojedynku jest olbrzymia, ponieważ może otworzyć szeroko drzwi do walki o pas.

- Zgadzam się, że to najważniejsza walka w mojej karierze, ale każda taka jest. Oczywiście Jan jest sporym wyzwaniem - jest cwany i silny. Muszę być najlepszy, żeby go pokonać. Jestem poddenerwowany, ale to mój atut. Na pewno będą nerwy, ale to dla mnie dobrze - powiedział Urlberg w rozmowie z naszym wysłannikiem do Londynu, Arturem Łukaszewskim.

UFC w Londynie: Błachowicz - Ulberg. Tybura - Parkin. Kiedy? O której godzinie ? Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali UFC w Londynie na sportowych antenach Polsatu. O 17:30 rozpocznie się studio w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 1. Następnie na tych samych antenach pokażemy pierwsze pojedynki. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana również w Polsacie Sport 2. Po zakończeniu gali zapraszamy na studio podsumowujące w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 1. Całą galę będzie można obejrzeć też online na Polsat Box Go.

Karta główna (od 21:00 - Polsat Sport Fight i Polsat Sport 2):



170 lb: Leon Edwards (22-4) - Sean Brady (17-1)

205 lb: Jan Błachowicz (29-10-1) - Carlos Ulberg (11-1)

170 lb: Gunnar Nelson (19-5-1) - Kevin Holland (26-13)

115 lb: Molly McCann (14-7) - Alexia Thainara (11-1)

155 lb: Jordan Vucenic (13-3) - Chris Duncan (12-2)

145 lb: Nathaniel Wood (20-6) - Morgan Charriere (20-10-1)



Karta wstępna (od 19:00 - Polsat Sport Fight, od 20:00 - Polsat Sport Fight i Polsat Sport 2):



155 lb: Jai Herbert (13-5-1) - Chris Padila (15-6)

125 lb: Loneer Kavanagh (8-0) - Felipe dos Santos (8-2)

265 lb: Marcin Tybura (26-9) - Mick Parkin (10-0)

185 lb: Christian Leroy Duncan (10-2) - Andrey Pulyaev (9-2)

115 lb: Shauna Bannon (6-1) - Puja Tomar (9-4)

135 lb: Nathan Fletcher (9-1) - Caolan Loughran (9-2)

155 lb: Guram Kutateladze (13-4) - Kaue Fernandes (9-2)

