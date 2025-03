Jan Błachowicz - Carlos Ulberg to co-main event gali UFC Fight Night 255 w Londynie. Kto wygrał walkę Błachowicz - Ulberg?

Błachowicz wraca do rywalizacji w największej organizacji MMA na świecie po niemal dwóch latach przerwy, spowodowanej kontuzją odniesioną podczas przygotowań do walki z Aleksandarem Rakiciem. Ostatecznie pojedynek ten nie doszedł do skutku. Ostatni raz "Cieszyńskiego Księcia" widzieliśmy w oktagonie pod koniec lipca 2023 roku, kiedy na gali UFC 291 przegrał niejednogłośną decyzją sędziów z Alexem Pereirą.

Rywalem Błachowicza będzie Nowozelandczyk Carlos Ulberg, który może pochwalić się rekordem 11 zwycięstw i zaledwie jednej porażki. Co ciekawe, jedyną przegraną poniósł z Kennedym Nzechukwu na gali UFC 259 - tej samej, na której w walce wieczoru wystąpił Błachowicz. Polak wówczas zmierzył się z Israelem Adesanyą, obecnym klubowym kolegą Ulberga, i pokonał go jednogłośną decyzją, odbierając mu "zero" z rekordu. W swoim ostatnim pojedynku Ulberg pewnie zwyciężył z Volkanem Oezdemirem na punkty.

UFC w Londynie: Jan Błachowicz - Carlos Ulberg. Kto wygrał?

Starcie Błachowicz – Ulberg zostało ogłoszone jako co-main event gali UFC Fight Night 255. Główna karta rozpocznie się o godzinie 21:00, co oznacza, że pojedynek Polaka powinien rozpocząć się około 23:00. Dokładna godzina wejścia zawodników do oktagonu będzie jednak uzależniona od przebiegu wcześniejszych walk – im dłużej potrwają, tym później fani zobaczą Błachowicza w akcji. Pojedynek Polaka poprzedzi starcie Gunnar Nelson - Kevin Holland.

O 17:30 rozpocznie się studio w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 1. Następnie na tych samych antenach pokażemy pierwsze pojedynki. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana również w Polsacie Sport 2. Po zakończeniu gali zapraszamy na studio podsumowujące w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 1. Całą galę będzie można obejrzeć też online na Polsat Box Go.