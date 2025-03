Marcin Tybura - Mick Parkin to piąta walka karty wstępnej gali UFC Fight Night 255 w Londynie. Kto wygrał pojedynek Tybura - Parkin?

"Tybur" wraca do oktagonu UFC po udanym występie na gali UFC 309, gdzie pokonał Brazylijczyka Jhonatę Diniza, odbierając mu "zero" z rekordu. Było to cenne zwycięstwo po wcześniejszej porażce z Sergheiem Spivakiem, który poddał Polaka już w pierwszej rundzie podczas UFC Vegas 95. Teraz Tybura ponownie stanie przed szansą na pokonanie niepokonanego dotąd rywala - jego przeciwnikiem będzie Mick Parkin.

Anglik może pochwalić się nieskazitelnym rekordem 10-0. Co ciekawe, w swoim ostatnim pojedynku 29-latek zmierzył się z innym Polakiem, Łukaszem Brzeskim, którego pokonał przez TKO w pierwszej rundzie.

UFC w Londynie: Marcin Tybura - Mick Parkin. Kto wygrał?

Starcie Tybura - Parkin zostało ogłoszone jako piąta walka karty wstępnej gali UFC Fight Night 255. Wstępna karta rozpocznie się o godzinie 18:00, co oznacza, że pojedynek Polaka powinien rozpocząć się około 19:30. Dokładna godzina wejścia zawodników do oktagonu będzie jednak uzależniona od przebiegu wcześniejszych walk - im dłużej potrwają, tym później fani zobaczą Tyburę w akcji. Pojedynek Polaka poprzedzi starcie Christian Leroy Duncan - Andrey Pulyaev.

O 17:30 rozpocznie się studio w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 1. Następnie na tych samych antenach pokażemy pierwsze pojedynki. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana również w Polsacie Sport 2. Po zakończeniu gali zapraszamy na studio podsumowujące w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 1. Całą galę będzie można obejrzeć też online na Polsat Box Go.