Zdobył mistrzostwo Europy, nie zasłużył na Galerię Sław? "Zespół Deep Purple też musiał zaczekać"

Dusan Galis, piłkarski mistrz Europy z 1976 roku, nadal czeka na włączenie go do Galerii Sław Słowackiego Futbolu. Były napastnik musiał niedawno ponownie obejść się smakiem, bo choć do Hall of Fame włączono pięć kolejnych osób, próżno było szukać wśród nich 75-letniego dziś Słowaka.

Nieobecność Galisa w Galerii Sław Słowackiego Futbolu zauważyli kibice, którzy zgłosili się do dziennika "Novy cas" z prośbą o interwencję w tej sprawie. Były zawodnik między innymi Slovana Bratysława, MSK Żylina czy hiszpańskiego Cadiz CF zapisał się złotymi zgłoskami w historii krajowego futbolu: był bowiem - jako jeden z 16 Słowaków w 22-osobowej kadrze - zawodnikiem reprezentacji Czechosłowacji, która w 1976 roku zdobyła sensacyjnie złoty medal mistrzostw Europy, wygrywając w finale po rzutach karnych z RFN (decydującą "jedenastkę" wykonał wówczas efektowną "wcinką" Antonin Panenka). Mimo to wśród 56 osób, wyróżnionych włączeniem do Hall of Fame, próżno szukać nazwiska Galisa.

Co ciekawe, wśród władz Słowackiego Związku Piłki Nożnej (SFZ) panują w tej sprawie zgoła odmienne poglądy. Krajowa federacja, zapytana przez dziennikarzy o to niedopatrzenie, odpowiedziała, że Dusan Galis... od dawna włączony jest do Galerii Sław, gdyż w 2015 roku trafiła do niej cała kadra mistrzów Europy z 1976 roku.

Innego zdania jest jednak rzecznik prasowy SFZ Juraj Curny, który podkreślił, że 75-latek rzeczywiście nie został jeszcze uhonorowany włączeniem do Hall of Fame, po czym... porównał Galisa do legend muzyki.

- Jestem przekonany, że Dusan Galis prędzej czy później trafi do Galerii Sław Słowackiego Futbolu, ale nie ma sensu traktować tego w kategoriach wyścigu. Każdego roku do Galerii trafia tylko pięć osób i mamy tu do czynienia z sytuacją analogiczną do historii zespołu Deep Purple, który też musiał zaczekać i do Rock and Roll Hall of Fame dostał się dopiero w 2016 roku, choć zgodnie ze statutem mogli tam trafić w dowolnym momencie już od 1994 roku - powiedział dziennikowi "Novy cas" Curny.

Dusan Galis jest wychowankiem MFK Dolny Kubin. W trakcie piłkarskiej kariery został między innymi zdobywcą Pucharu Czechosłowacji i królem strzelców ligi czechosłowackiej w barwach VSS Koszyce. W drużynie narodowej rozegrał 8 spotkań, zdobywając jedną bramkę (w meczu eliminacji ME 1976 z Anglią). Podczas Euro, z którego Czechosłowacja przywiozła złoto, zagrał w jednym spotkaniu.

Po zakończeniu kariery spełniał się w roli trenera, zdobywając między innymi mistrzostwo Czechosłowacji oraz trzy mistrzostwa i Puchar Słowacji. Z reprezentacją Słowacji, którą prowadził w latach 2004-2006, przegrał w barażach walkę o MŚ 2006.

Następnie poświęcił się polityce. W 2006 roku, z listy partii Kierunek – Socjalna Demokracja, uzyskał mandat posła do Rady Narodowej, do której był ponownie wybierany w 2010, 2012, 2016, 2020 i 2023 roku.