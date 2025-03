Wielu obserwatorów piłki nożnej pomyślałoby, że kariera byłego piłkarza m.in. Legii Warszawa i CSKA Moskwa dawno się skończyła. Nic z tych rzeczy! Janczyk dołączył niedawno do nowego klubu - Jezioraka Iława, w którym zdążył już zadebiutować i co więcej, udowodnił w nim, że wciąż stać go na wiele.

Napastnik w meczu przeciwko Olimpii Olsztynek ustrzelił dublet, natomiast jego drużyna zremisowała jedynie 2:2.

- Prowadziliśmy, mieliśmy kilka okazji do strzelenia kolejnego gola, a mimo to tego nie zrobiliśmy. Niestety straciliśmy strasznie głupią bramkę na 1:1, co nas zdeprymowało - mówił po debiucie dla Iławy Janczyk dla klubowych mediów.

- Drugą połowę zaczęliśmy równie dobrze, ale brakowało nam spokoju i utrzymania się przy piłce. Mecz był do wygrania, uważam, że byliśmy lepszą drużyną. Mnie grało się bardzo dobrze, fajnie, że strzeliłem gole już w pierwszym meczu. Jeszcze nie jestem gotowy w 100 proc. pod względem fizycznym, ale z dnia na dzień czuję się coraz lepiej - dodał.

Piłkarz wraz ze swoimi nowymi kolegami z drużyny staną przed bardzo wymagającym zadaniem, mianowicie powalczą o utrzymanie w czwartej lidze. Ekipa z Iławy nie jest w najlepszym położeniu w tabeli ligowej. Na ten moment zgromadziła dziewięć punktów i zajmuje w efekcie ostatnie miejsce. Jeśli chce+ poprawić swoją sytuację, to musi pokonać w następnej kolejce DKS Dobre Miasto.