Juventus ma nowego trenera! Jest oficjalne potwierdzenie

"Juventus FC ogłasza, że zwolnił Thiago Mottę z posady trenera pierwszej drużyny mężczyzn. Jednocześnie informuje, że powierzył zespół Igorowi Tudorowi, który jutro poprowadzi pierwszy trening" - napisano w oficjalnym komunikacie.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w Barcelonie! Real Madryt pokonał "Dumę Katalonii"

"Stara Dama", w której od wielu miesięcy kontuzję kolana leczy Arkadiusz Milik, spisuje się w tym sezonie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Po 29 kolejkach zajmuje dopiero piąte miejsce w ekstraklasie, w której w dwóch ostatnich kolejkach poniosła dotkliwe porażki: z Atalantą Bergamo 0:4, i to u siebie, oraz na wyjeździe z Fiorentiną 0:3. Do tego odpadła z Ligi Mistrzów w barażu o awans do 1/8 finału oraz z Pucharu Włoch w ćwierćfinale.

42-letni Motta w ubiegłym roku prowadził Bolognę, którą wprowadził do Ligi Mistrzów. Obecnie jego były zespół jest wyżej od Juventusu w tabeli Serie A.

Tudor, który w kwietniu skończy 47 lat, pracował już w sztabie trenerskim turyńczyków w sezonie 2020/21, gdy był asystentem Andrei Pirlo. Później już samodzielnie prowadził Veronę, Olympique Marsylia i Lazio Rzym.

W roli pierwszego trenera Juventusu zadebiutuje w sobotnim spotkaniu ligowym z Genoą w Turynie.

AA, PAP