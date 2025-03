W poniedziałek reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegra drugi mecz w eliminacjach do mistrzostw świata. Podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Maltańczykami. W przededniu starcia odbędzie się konferencja prasowa. Gdzie obejrzeć konferencję reprezentacji Polski? Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Przypomnijmy, że eliminacje do mundialu Biało-Czerwoni rozpoczęli od zwycięstwa nad Litwą 1:0. Postawa Polaków pozostawiła jednak wiele do życzenia. Przez większą część spotkania brakowało pomysłu na grę. Bramkę na wagę wygranej piłkarze trenera Probierza zdobyli dopiero w 81. minucie gry. Do siatki trafił Robert Lewandowski.

Na niedzielnej konferencji oprócz selekcjonera pojawi się Jakub Kamiński. Gracz Wolfsburga w meczu z Litwą pojawił się na boisku w drugiej połowie i odegrał kluczową rolę w akcji bramkowej.

Konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Maltą. Transmisja TV i stream online

Transmisja konferencji w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 10:30.