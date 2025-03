Polacy kontra Maltańczycy. Kto jest wart więcej? Różnice są gigantyczne!

Reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o awans na MŚ 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W drugiej kolejce eliminacji, 24 marca, biało-czerwoni zmierzą się z Maltą. Zdecydowanym faworytem spotkania jest Polska, co potwierdzają nie tylko statystyki, ale także wartość rynkowa zawodników.

Najdrożsi piłkarze w reprezentacji Polski



Choć reprezentacja Polski w piłce nożnej nie należy do ścisłej europejskiej czołówki, to jednak na tle Malty wygląda imponująco. Warto zwrócić uwagę na wartość rynkową poszczególnych piłkarzy. Według danych portalu transfermarkt.de najwyżej wyceniani piłkarze w kadrze to Jakub Kiwior (Arsenal) i Matty Cash (Aston Villa) — obaj są warci po 28 mln euro. Na kolejnych miejscach znajdują się m.in.: Marcin Bułka (OGC Nice, 20 mln euro), Sebastian Szymański (Fenerbahce, 17 mln euro), Robert Lewandowski (FC Barcelona, 15 mln euro), Jan Bednarek (Southampton, 11 mln euro) i Mateusz Bogusz (Cruz Azul, 10 mln euro).

Łączna wartość powołanych zawodników na marcowe mecze z Litwą i Maltą wynosi 207,7 mln euro. Mogłaby być wyższa, gdyby nie kontuzje Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego, których wartość rynkowa to odpowiednio 18 i 10 mln euro.

Najwyżej wyceniani Maltańczycy. To prawdziwa przepaść



Jak na tle Polaków wyglądają Maltańczycy? Różnice są kolosalne. Łączna wartość wszystkich powołanych zawodników to zaledwie 13,3 mln euro. W praktyce oznacza to, że jeden Jakub Kiwior ma wartość rynkową ponad dwukrotnie wyższą, niż wszyscy zawodnicy naszego poniedziałkowego rywala.

Najdrożsi zawodnicy reprezentacji Malty powołani na mecz z Polską to: Teddy Teuma (Stade Reims, 5 mln euro), Ilyas Chouaref (FC Sion, 3 mln euro) i Matthew Guillaumier (Stal Mielec 650 tys. euro). Okazuje się więc, że trzecim najdroższym piłkarzem tej drużyny jest zawodnik, który na co dzień występuje w Stali Mielec, czyli zespole broniącym się przed spadkiem z Ekstraklasy.

Historia jest jednoznaczna. Polacy nie mogą stracić punktów



Historia dotychczasowych pojedynków Polski z Maltą napawa nas optymizmem. Do tej pory obie drużyny mierzyły się ze sobą cztery razy i wszystkie spotkania wygrali biało-czerwoni. Ostatnie miało miejsce w 2003 roku. Wówczas Polacy w starciu towarzyskim wygrali 4:0, a bramki zdobyli: Jarosław Bieniuk, Sebastian Mila, Adrian Sikora i Marcin Burkhardt. Ostatnia rywalizacja o punkty miała miejsce w eliminacjach mistrzostw świata w 1982 roku. Na wyjeździe Polacy wygrali 2:0, a przed własną publicznością we Wrocławiu aż 6:0.

Malta nie zdobyła jeszcze ani jednej bramki w starciach z Polską, a biorąc pod uwagę aktualną formę oraz wartości rynkowe zawodników, szanse na zmianę tej statystyki są niewielkie. Mecz odbędzie się 24 marca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Polsat Sport