Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Tym razem tematem głównym programu będzie pomoc państwa na rzecz podmiotów rynku sportowego. Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Jak co poniedziałek zapraszamy na Polsat Sport Talk. To podcast, który wyróżnia się wszechstronnością. W odróżnieniu od tematycznych serii, takich jak SiatCast czy Futbol Cast, porusza szeroką gamę sportowych tematów. Do studia zapraszani są goście z różnych zakątków świata sportu i mediów.

W najbliższym odcinku gościem Przemysława Iwańczyka będzie doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i autor rozprawy doktorskiej na temat pomocy państwa na rzecz podmiotów rynku sportowego, Bartłomiej Mikołaj Gawrecki.

Na co wykorzystywane są środki, które trafiają do podmiotów rynku sportowego? Jak trafiają do beneficjentów i jakie korzyści oraz ryzyka się z tym wiążą? Odpowiedzi na te pytania poznamy w poniedziałkowym programie.

Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Redakcja, Polsat Sport