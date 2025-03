Publiczność, poziom, oprawa. Hit Ekstraligi nie zawiódł!

Takiego meczu rugby w Siedlcach nie było od lat. Rugbowa Pogoń Awenta Siedlce dzieli stadion z piłkarską Pogonią Siedlce. Futboliści grają w I lidze, często mogą liczyć na wsparcie naprawdę dużej grupy kibiców. Rugbiści przez lata – choć walczyli o medale – mieli kłopoty z zapełnianiem trybun. Aż do ostatniej soboty.

Dwa tysiące kibiców

Hit Ekstraligi rugby pomiędzy liderującą w tabeli Pogonią, a wiceliderem i mistrzem Polski Orlen Orkanem Sochaczew przyciągnął na trybuny ponad dwa tysiące widzów. Wśród nich byli prezydent i przewodniczący Rady Miasta. Salka VIP pękała w szwach. Po każdych punktach w górę strzelały sztuczne ognie. Na trybunach trwała pokojowa, prowadzona w świetnej atmosferze rywalizacja kibiców z Siedlec i Sochaczewa (tu padł remis). Słowem prawdziwe sportowe wydarzenie, którego żadne miasto w Polsce nie musiałoby się wstydzić.

Na boisku od początku było tempo, agresja, bardzo dużo walki. Punktów nie padało dużo, ale wszyscy fachowcy podkreślali, że było to naprawdę dobre widowisko rugby. Pogoń – nazywana polskim, rugbowym Galacticos przeważyła szalę na swoją korzyść w ostatnich dwudziestu minutach. Do przerwy było 9:8 dla Orkana.

Polscy Galacticos

Siedlczanie mają jednak najszerszą ławkę w Polsce, drużyna jest naszpikowana gwiazdami – niemal wszyscy zawodnicy z ponad 40-osobowego składu to byli lub aktualni reprezentanci Polski lub bardzo wartościowi obcokrajowcy. Klub dysponuje najwyższym budżetem w Polsce. Jakim? Tego nikt nie wie, ale musi to być ok. dwóch milionów złotych tylko na pierwszą drużynę. W polskiej Ekstralidze to kosmos. Żaden inny klub nie ma budżetu większego niż 1.8 mln, ale łącznie z wydatkami na grupy młodzieżowe. Warto też podkreślić „fizykę” graczy siedleckiej drużyny – zwłaszcza w młynie wygląda to imponująco. To jest prawdziwa ekipa gladiatorów.

Trzy przyłożenia, z tego dwa zdobyte w ostatnich 20-minutach, dały Pogoni zwycięstwo za pięć punktów. Orkan nie odpowiedział bowiem żadnym, punktował tylko z rzutów karnych. A to oznacza, że na dziś Pogoń ma w tabeli 46 punktów, a pozostający wiceliderem Orkan 39. Trzecie Energa Ogniwo Sopot ma punktów 38 i za tydzień jedzie do Siedlec. To kolejny mecz z tych, które mogą zdecydować o składzie czerwcowego finału, w którym zmierzą się pierwsza z drugą drużyną po sezonie zasadniczym.

Kto czwarty „do rugbowego brydża”?

W pozostałych spotkaniach 12. kolejki wygrywały Lifestyle Catering Arka Gdynia w derbach Trójmiasta z Drew Pal 2 Lechią Gdańsk 36:28, WizjaMed Budowlani Łódź z Edach Budowlanymi Lublin 36:21 oraz Juvenia Kraków z Budmex Białystok 66:10.

Arka i łódzcy Budowlani zaczęli swe spotkania świetnie. Zwłaszcza ekipa WizjaMed totalnie, co było sporym zaskoczeniem, zdominowała zespół z Lublina. Arka również przeważała, ale nie tak bardzo jak łodzianie.

Oba mecze zakończyły się jednak wynikami, które aż tak wysokie nie są. Ani Arka, ani łódzcy Budowlani nie zdobyli bonusowych punktów ofensywnych za zwycięstwo różnicą trzech przyłożeń. Obie ekipy pokazały jednak, że jeśli będą w stanie utrzymać poziom przez cały mecz, mogą napsuć krwi rywalom z pierwszej trójki. Czy sprawić sensacje? Za wcześnie na takie oceny, ale liga dopiero się rozkręca i wszystkie drużyny na pewno będą grały jeszcze lepiej. Walka o to, która drużyna dołączy do wielkiej trójki i zagra o medale zapowiada się równie fascynująco, jak walka o miejsce w finale.

12. kolejka Ekstraligi





Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk v Life Style Catering RC Arka Gdynia 28:36 (14:15)

Punkty Lechia: Daniel Tomanek 8 (4pd), Sebastian Beśka 5 (P), Aleksander Czerniak 5 (P), Jan Daniel Cilliers 5, Krzysztof Smoliński 5 (P).

Punkty Arka: Dawid Banaszek 11 (4pd, K), Radosław Rakowski 5 (P), Nasim Carlos Rodriguez 5 (P), Abraham Tamargo 5 (P), Paea Fonoifua 5 (P), Szymon Sierocki 5 (P).

KS WizjaMed Budowlani Łódź v Edach Budowlani Lublin 36:21 (27:7)

Punkty Łódź: Michał Dudek 11 (P, 3pd), Filip Soszka 10 (P, pd, K), Jakub Wasilewski 5 (P), Lucas Niedzwiecki 5 (P), Adrian Stańczykowski 5 (P).

Punkty Lublin: Austin Davids 9 (P, 2pd), Kuziwakwashe Kazembe 7 (P,pd), Szymon Próchniak 5 (P),





Budmex Rugby Białystok v RzKS Juvenia Kraków 10:66 (3:40)

Punkty Białystok: Andrei Cebotari 5 (P), Sebastian Juan Montes (pd, K).

Punkty Juvenia: Riaan van Zyl 20 (2P, 5pd), Austin van Heerden 11 (P, 3P), Michał Jurczyński 10 (2P), Peet Vorster 5 (P), Arsenii Pastukhov 5 (P), Marcin Siemaszko 5 (P), Bartłomień Skoczeń 5 (P), Uzukhanye Nohe 5 (P).





Awenta Pogoń Siedlce v ORLEN Orkan Sochaczew 25:9 (8:9)

Punkty Pogoń: Nkululeko Ndlovu 8 (pd, 2K), Bercho Botha 5 (P), Vaha Halaifonua 5 (P), Łukasz Korneć 5 (P), Daniel Gdula 2 (pd).

Punkty Orkan: Pieter Steenkamp 9 (3K).

TABELA:

Drużyna



1. Awenta Pogoń Siedlce 46; 2. ORLEN Orkan Sochaczew; 3. Energa Ogniwo Sopot; 4. Life Style Catering RC Arka Gdynia 32;

5. RzKS Juvenia Kraków 24; 6. Edach Budowlani Lublin 18; 7. Budowlani WizjaMed Łódź 15; 8. Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk 9; 9.

Budmex Rugby Białystok 0.

Materiały prasowe, Ekstraliga rugby