Siatkarska niedziela w Polsacie. Gdzie oglądać mecze?

W niedzielę siatkarskich kibiców czekają spore emocje. PlusLiga, SuperLega i PLS 1. Liga - smaczków i zwrotów akcji z pewnością nie zabraknie. Transmisja wszystkich siatkarskich wydarzeń na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Na początek wirtualnie udamy się nad Zatokę Gdańską, by obejrzeć spotkanie Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn. Będzie to ostatnie spotkanie ekipy z Trójmiasta w tym sezonie, a także pożegnanie Jakuba Jarosza z zawodową siatkówką.

Następnie czeka nad podróż przez całą Polskę, aż na Podkarpacie. W Rzeszowie Asseco Resovia podejmie Nowak-Mosty MKS Będzin. Zawodnicy Resovii niedawno w półfinale Pucharu CEV pokonali Tours VB 3:0 i tym samym zameldowali się w finale rozgrywek. Podtrzymać formę przed rozpoczęciem fazy play-off chcą w starciu z będącym na dnie tabeli MKS-em Będzin, który w grudniu ograli 3:1.

Jeśli ktoś ma ochotę na włoską przygodę, wystarczy przełączyć kanał i zobaczyć trzecie spotkanie ćwierćfinałowe SuperLegi pomiędzy Itas Trentino i Cisterna Volley. Obydwie ekipy mają na swoim koncie po jednym zwycięstwie. Wygrany z tej pary w półfinale zmierzy się z lepszym w rywalizacji Rany Verona - Gas Sales Bluenergy Piacenzy.



Dla koneserów - deser w postaci 28. kolejki PLS 1. Ligi PZL Leonardo Avia Świdnik - REA BAS Białystok. Ostatnia seria porażek oddaliła Avię od fazy play-off. Świdniczanie, mimo gorszej passy, wciąż mają matematyczne szanse, by rzutem na taśmę wskoczyć do najlepszej ósemki i powalczyć o awans do PlusLigi. Muszą jednak wrócić na ścieżkę zwycięstw.

Plan transmisji meczów PlusLigi, PLS 1. Ligi i SuperLegi - niedziela 23.03

Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn, godz. 14:45, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Asseco Resovia - Nowak-Mosty MKS Będzin, godz. 17:30, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Itas Trentino - Cisterna Volley, godz. 17:55, transmisja Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go

PZL Leonardo Avia Świdnik - REA BAS Białystok, godz. 20:30, transmisja Polsat Sport Fight, Polsat Box Go