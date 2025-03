Perugia w półfinale! Trzeci mecz rozstrzygnął rywalizację

Siatkarze Sir Susa Vim Perugia pokonali Valsa Group Modena 3:1 w trzecim spotkaniu ćwierćfinałowym ligi włoskiej. Drużyna, w której grają Kamil Semeniuk i Łukasz Usowicz wygrała rywalizację do trzech zwycięstw i awansowała do półfinału.

Perugia wygrała w trzecim spotkaniu 3:1, ale nie było to łatwe starcie dla podopiecznych trenera Angelo Lorenzettiego. W pierwszej partii mistrzowie Włoch wygrali pewnie 25:17. W drugiej prowadzili na początku 10:4, ale rywale zdołali nawiązać walkę i w końcówce tracili tylko dwa oczka (23:21); kluczowe akcje wygrała jednak Perugia, a wynik na 25:22 ustalił skutecznym atakiem Oleg Płotnicki.

W trzecim secie do głosu doszli goście. Grali skuteczniej, lepiej prezentowali się w polu serwisowym i na przestrzeni seta mieli wyraźną przewagę; gospodarze przegrali tę część meczu 18:25. Czwarta odsłona przyniosła wyrównaną grę obu zespołów, ale minimalną przewagę mieli siatkarze Perugii. Utrzymali ją do końca, a atak Płotnickiego przypieczętował ich awans do półfinału.

Kamil Semeniuk wrócił do gry po absencji w ostatnim meczu Ligi Mistrzów i zdobył dla Perugii 10 punktów (9/22 = 41% skuteczności w ataku + 1 blok; 56% pozytywnego przyjęcia). Łukasz Usowicz tym razem nie pojawił się na boisku. Najlepiej punktowali: Oleg Płotnicki (16) - dla Perugii oraz Vlad Davyskiba (21) - dla Modeny.

Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena 3:1 (25:17, 25:22, 18:25, 25:22)

Perugia: Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Agustin Loser, Simone Giannelli, Oleg Płotnicki, Sebastian Sole – Massimo Colaci (libero) oraz Nicola Cianciotta, Yuki Ishikawa, Jesús Herrera Jaime, Francesco Zoppellari. Trener: Angelo Lorenzetti.

Modena: Giovanni Sanguinetti, Luciano De Cecco, Jose Miguel Gutierrez, Pardo Mati, Paul Buchegger, Vlad Davyskiba – Filippo Federici (libero) oraz Ahmed Ikhbayri, Nicolas Uriarte, Simone Anzani, Dragan Stankovic, Sil Meijs, Jacopo Massari. Trener: Alberto Giuliani.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 3–0. Awans: Sir Susa Vim Perugia.

Perugia jest drugą drużyną, która zapewniła sobie awans do czołowej czwórki. W sobotę siatkarze Gas Sales Bluenergy Piacenza rozstrzygnęli na swoją korzyść rywalizację z Rana Verona. W dwóch pozostałych parach ćwierćfinałowa walka toczy się dalej.

SuperLega 2025 - ćwierćfinały:

Perugia – Modena 3–0

2025-03-08: Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena 3:1 (23:25, 32:30, 25:22, 25:18)

2025-03-16: Valsa Group Modena – Sir Susa Vim Perugia 0:3 (21:25, 26:28, 15:25)

2025-03-23: Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena 3:1 (25:17, 25:22, 18:25, 25:22)

Awans: Sir Susa Vim Perugia.

Trentino – Cisterna 2–1

2025-03-08: Itas Trentino – Cisterna Volley 3:0 (25:23, 25:19, 25:14)

2025-03-16: Cisterna Volley – Itas Trentino 3:1 (25:21, 27:25, 19:25, 26:24)

2025-03-23: Itas Trentino – Cisterna Volley 3:1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:21)

Lube – Milano 2–1

2025-03-09: Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano 2:3 (29:27, 23:25, 25:18, 23:25, 15:17)

2025-03-16: Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova 0:3 (16:25, 16:25, 20:25)

2025-03-23: Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:19)

Verona – Piacenza 0–3

2025-03-09: Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1:3 (23:25, 25:23, 17:25, 20:25)

2025-03-16: Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona 3:0 (25:22, 25:20, 25:18)

2025-03-22: Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1:3 (25:16, 17:25, 20:25, 19:25)

Awans: Gas Sales Bluenergy Piacenza.