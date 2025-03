Tak wygląda grupa Polaków el. MŚ 2026! Poznali ostatniego rywala

Polacy przed meczem pierwszej kolejki eliminacji nie znali czwartego, a zarazem ostatniego rywala w swojej grupie eliminacyjnej. Poznali go dopiero w niedzielę 23 marca. To właśnie wtedy Hiszpanie pokonali po rzutach karnych Holandię w ćwierćfinale Ligi Narodów. To oznacza, że do grupy Polaków trafili reprezentanci Holandii.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy kontra Maltańczycy. Kto jest wart więcej? Różnice są gigantyczne!

Przypomnijmy, że "Biało-Czerwoni" swoje premierowe spotkanie w eliminacjach zagrali z Litwą, którą pokonali finalnie 1:0. Choć to Polacy dominowali na boisku, to pierwszą, a zarazem jedyną bramkę w tym spotkaniu kibice na PGE Narodowym mogli oglądać dopiero w samej końcówce. Robert Lewandowski oddał pewny strzał na bramkę strzeżoną przez litewskiego golkipera w 81. minucie, po czym futbolówka wylądowała w siatce.

Teraz przed naszymi piłkarzami drugi mecz w walce o udział w mundialu, który odbędzie się w przyszłym roku w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Tym razem przyjdzie im zmierzyć się z Maltą, czyli 168. reprezentacją w rankingu FIFA. Tak samo, jak miało to miejsce w przypadku Litwy, tak i tutaj "Biało-Czerwoni" będą zdecydowanym faworytem do zwycięstwa, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jakość naszych zawodników oraz formę. Dodajmy, że będzie to czwarte starcie w historii obu państw. Bilans spotkań jest zdecydowanie na naszą korzyść - trzy wygrane i co więcej, nie straciliśmy w nich żadnej bramki.

Grupa G el. MŚ 2026:

Finlandia, Polska, Holandia, Malta, Litwa