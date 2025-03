Trzy drużyny zdegradowane z PlusLigi! Co zapamiętamy z gry spadkowiczów?

Nowak-Mosty MKS Będzin, GKS Katowice oraz PSG Stal Nysa to trzy drużyny, które żegnają się z PlusLigą. Jak zapamiętamy najsłabszych uczestników rywalizacji w obecnym sezonie? Co pokazali na boisku? Najlepsze akcje spadkowiczów z PlusLigi w materiałach wideo.

Regulamin rozgrywek mówił jasno "drużyny, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą trzy ostatnie miejsca tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach PlusLigi od sezonu 2025/2026." W ostatnich latach z ekstraklasy siatkarzy spadała jedna drużyna, tym razem było aż trzech pechowców. Wszystko z powodu reformy rozgrywek. Od przyszłego sezonu w PlusLidze będzie grało czternaście ekip, a nie jak dotychczas szesnaście.

Nowak-Mosty MKS Będzin jako pierwszy stracił wszelkie nadzieje na utrzymanie. Sądny dzień dla tej ekipy nastąpił 22 lutego, w wyjazdowym meczu 26. kolejki z PSG Stalą Nysa, przegranym 1:3. Będzinianie to beniaminek PlusLigi - wcześniej występowali w niej przez siedem sezonów (2014–21) i powrócili w 2024, jak się okazało, na rok. W obecnych rozgrywkach wywalczyli 13 punktów, odnosząc trzy zwycięstwa i zajęli 16. miejsce w tabeli.

Najlepsze akcje Nowak-Mosty MKS Będzin w sezonie 2024/25:

GKS Katowice to druga zdegradowana drużyna w obecnym sezonie. Przesądziła o tym przegrana 2:3 w spotkaniu 27. kolejki PlusLigi z Treflem Gdańsk rozegranym w Ergo Arenie. Drużyna z Katowic po dziewięciu sezonach gry żegna się z PlusLigą, awansowała do niej w 2016 roku. W obecnym sezonie wygrała pięć spotkań, zdobywając 15 punktów, co dało 15. miejsce w ligowej stawce.

Najlepsze akcje GKS Katowice w sezonie 2024/25:

PSG Stal Nysa została zepchnięta na pozycję zagrożoną spadkiem w 30. kolejce. W starciu decydującym o utrzymaniu drużyna Barkom Każany Lwów pokonała nyskich siatkarzy 3:1 i wyprzedziła ich w tabeli. Stal wróciła do ekstraklasy po piętnastu latach w 2020 roku, grała w niej pięć sezonów z rzędu, a w dwóch poprzednich kwalifikowała się do czołowej ósemki. Tym razem zajęła 14. miejsce z dorobkiem 25 punktów i siedmioma zwycięstwami.

Najlepsze akcje PSG Stali Nysa w sezonie 2024/25:

