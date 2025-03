Reprezentacja Niemiec awansowała do półfinałów Ligi Narodów po wyeliminowaniu w dwumeczu narodowej drużyny Włoch. Podopieczni Juliana Nagelsmanna wygrali w pierwszym spotkaniu 2:1, a w rewanżu w Dortmundzie zremisowali 3:3, choć do przerwy to oni mieli prowadzenie 3:0. W 36. minucie padła jednak dosyć zaskakująca bramka autorstwa Jamala Musiali.