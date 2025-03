Djokovic bije kolejny rekord! Kosmiczne liczby

Novak Djokovic awansował w niedzielę do czwartej rundy turnieju ATP 1000 w Miami. Pokonując Argentyńczyka Camilo Ugo Carabelliego 6:1, 7:6 (7-1), Serb odniósł rekordowe 411. zwycięstwo w imprezach tej rangi.

Djokovic, 24-krotny wielkoszlemowy triumfator w singlu, do turnieju w Miami przystępował będąc na drugim miejscu w klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby zwycięskich meczów w turniejach rangi ATP 1000. Do prowadzącego Hiszpana Rafaela Nadala, który w zeszłym roku zakończył karierę, brakowało mu tylko jednej wygranej. Mający w pierwszej rundzie "wolny los" Serb, w drugiej pokonał Japończyka Rinky'ego Hijikatę 6:0, 7:6 (7-1) i zrównał się z wieloletnim rywalem. W niedzielę wysunął się natomiast na samodzielne prowadzenie z bilansem 411 zwycięstw i 91 porażek. Bilans Nadala to 410-90.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka wielkiej rywalki Świątek! Ostra kłótnia podczas meczu

"Jestem zaszczycony, że osiągnąłem kolejny kamień milowy, pobiłem kolejny rekord. Zawsze jest coś na szali, praktycznie za każdym razem, gdy gram. Oczywiście motywuje mnie to do dobrych wyników w turniejach" - powiedział Djokovic, cytowany na stronie ATP.

Były lider światowego rankingu, który pierwszą pozycję zajmował przez rekordowe 428 tygodni, jest także rekordzistą pod względem liczby tytułów w imprezach rangi ATP 1000 - ma ich na swoim koncie 40. Pierwszy triumf odniósł w 2007 roku w... Miami. W 2018 roku został pierwszym - i do tej pory jedynym - tenisistą, który wygrał każdy turniej tej rangi, a dwa lata później miał już w dorobku co najmniej dwa tytuły w każdym z nich.

Najwięcej triumfów ma w Paryżu - siedem. W Miami również walczy o rekordowy, siódmy tytuł i pierwszy w "tysięczniku" od 2023 roku, gdy po raz ostatni wygrał w Paryżu. Zwycięstwo w Miami byłoby także jego 100. w imprezach cyklu ATP.

Kolejnym rywalem piątego w światowym rankingu i rozstawionego z "czwórką" Serba będzie turniejowa "15", Włoch Lorenzo Musetti.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PAP