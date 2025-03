Koniec fazy zasadniczej PlusLigi! Bogdanka LUK Lublin z cennym zwycięstwem

Na początku pierwszego seta gospodarze wypracowali czteropunktowe prowadzenie i nie wypuścili go już do końca seta. Dobrze spisywali się Kewin Sasak i Jakub Wachnik, który bardzo dobrze zastępował na boisku Wilfredo Leona. W końcówce gorzowianie zdołali doprowadzić do stanu 22:20, ale więcej nie byli w stanie już wywalczyć. Premierowa odsłona padła łupem Bogdanki.

Druga partia wyglądała podobnie - dobry początek lublinian i kontrola dalszej gry. Zawodnicy prowadzeni przez Andrzeja Kowala próbowali odrobić stratę, ale jedna trzypunktowa seria to było zbyt mało na dobrze dysponowanych rywali. W końcówce, dzięki dobrej zagrywce Mateusza Malinowskiego, gospodarze jeszcze dobili Cuprum i wygrali kolejnego seta.

By pozostać w tym spotkaniu, siatkarze z Gorzowa musieli rzucić wszystkie siły na pokład. Tak też zrobili i na początku trzeciej partii to oni byli lepszą drużyną. Duży udział miał w tym Chizoba Neves, którego skuteczność w ataku wynosiła około 60%. Dwupunktowe prowadzenie przetrwało próbę czasu i gorzowianie stanęli przed szansą na zwycięstwo. Na kłopoty w ekipie Massimo Bottiego pojawił się Leon. Przyjmujący reprezentacji Polski nie pomógł zagrywką, a po chwili stan tego meczu wynosił już tylko 2:1.

Wyrównana walka trwała również na początku czwartego seta. Nieco później na dwa "oczka" naprzód wysunęli się gospodarze. Z czasem ich prowadzenie zwiększało się, aż w końcu, przy stanie 19:14 powoli stawało się jasne, że Cuprum Stilon Gorzów tego spotkania nie wygra. Lublinianie postawili kropkę nad "i" i zwyciężyli całe spotkanie 3:1. Najlepszym zawodnikiem tego starcia wybrano Wachnika.

Dzięki wygranej siatkarze Bogdanki zapewnili sobie czwarte miejsce na koniec fazy zasadniczej PlusLigi. Już od jakiegoś czasu wiadomo było, że w ćwierćfinale ich przeciwnikiem będzie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gospodarzem pierwszego oraz ewentualnego trzeciego starcia będą lublinianie. Terminarz ćwierćfinałów można odnaleźć TUTAJ.

Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:19)

Bogdanka LUK Lublin: Marcin Komenda, Mikołaj Sawicki, Jakub Wachnik, Aleks Grozdanov, Fynnian McCarthy, Kewin Sasak - Thales Hoss (libero) - Mateusz Malinowski, Wilfredo Leon.

Cuprum Stilon Gorzów: Adam Lorenc, Robert Taht, Marcin Kania, Chizoba Neves Atu, Kamil Krasowskim, Vuk Todorovic - Kamil Dębiec (libero) - Mathis Desmet, Seweryn Lipiński, Jakub Strulak, Mateusz Maciejewicz.