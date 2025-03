Magda Linette w ćwierćfinale turnieju WTA w Miami! Pokonała trzecią rakietę świata

Magda Linette awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Miami. W poniedziałkowym (24 marca) pojedynku 4. rundy poznanianka pokonała 6:4, 6:4 trzecią zawodniczkę światowego rankingu, Amerykankę Coco Gauff!

Polka od początku zmagań bardzo dobrze radził sobie na amerykańskich kortach, odprawiając w poprzednich rundach Anastazję Pawluczenkową 7:6(3), 6:2, rozstawioną z "18" Jekatierinę Aleksandrową 7:6(5), 6:2 i Lindę Fruhvirtovą 7:5, 6:4. Jej rywalka w 4. rundzie turnieju w Miami, Amerykanka Coco Gauff, najpierw popisała się "rowerkiem" (6:0, 6:0) w starciu z Sofią Kenin, a następnie pokonała w dwóch setach Greczynkę Marię Sakkari 6:2, 6:4.

Poznanianka mierzyła się z Amerykanką dwukrotnie i... dwukrotnie górą z tych pojedynków wychodziła Gauff. Trzecia rakieta świata wygrała w pierwszej rundzie US Open w 2021 roku 5:7, 6:3, 6:4, a w ćwierćfinale ubiegłorocznego turnieju WTA w Wuhan odprawiła Polkę w dwóch setach (6:0, 6:4).

Początek spotkania mógł napawać optymizmem, gdyż Magda Linette już w trzecim gemie wykorzystała drugiego break pointa i przełamała rywalkę, a następnie zapunktowała przy własnym podaniu, wychodząc na prowadzenie 3:1. Niewiele brakowało, by w siódmym gemie Polka po raz drugi w tym secie przełamała trzecią rakietę świata. Coco Gauff zdołała się jednak wybronić i uratowała punkt przy swoim serwisie. Obie tenisistki do końca tej partii grały już punkt za punkt i pierwszy set padł łupem poznanianki, która wygrała 6:4.

W drugim secie to tenisistka z Delray Beach błyskawicznie odskoczyła przeciwniczce. Gauff najpierw zapunktowała przy własnym serwisie, a chwilę później - wykorzystując drugą szansę - przełamała Linette. Poznanianka zareagowała znakomicie, zaliczając przełamanie powrotne, następnie - już przy swoim podaniu - doprowadziła do remisu, a po chwili po raz drugi zapunktowała przy serwisie rywalki! Niestety, Magdzie Linette nie udało się odskoczyć na 4:2, gdyż po chwili to Amerykanka cieszyła się z przełamania na 3:3. W dziewiątym gemie poznanianka po raz trzeci w tym secie, a czwarty w całym spotkaniu, zapunktowała przy podaniu Gauff i po chwili, serwując na mecz, wykorzystała tę szansę, wygrywając 6:4 i zamykając pojedynek w dwóch setach!

Skrót meczu Linette - Gauff:

O awans do półfinału Polka powalczy z Włoszką Jasmine Paolini, która w czwartej rundzie pokonała po trzysetowym boju Japonkę Naomi Osakę.

Turniej WTA w Miami - 4. runda

Magda Linette - Coco Gauff 6:4, 6:4.