Ostatni mecz fazy zasadniczej PlusLigi. Gdzie obejrzeć spotkanie Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów? Transmisja TV i stream online

W ostatnim meczu fazy zasadniczej PlusLigi w sezonie 2024/2025 Bogdanka LUK Lublin zmierzy się u siebie z Cuprum Stilonem Gorzów. Lublinianie zagrają w tym spotkaniu o to, by ćwierćfinałową rywalizację z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle rozpoczynać przed własną publicznością. Transmisja ze spotkania Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

Przed play-offami PlusLigi pozostała już tylko jedna niewiadoma - kto będzie gospodarzem pierwszego meczu 1/4 finału pomiędzy Bogdanką LUK a ZAKSĄ. Obecnie to kędzierzynianie zajmują wyższe miejsce w tabeli fazy zasadniczej, czwarte, i mają nad piątą Bogdanką LUK dwa punkty przewagi.

Zespół trenera Andrei Gianiego rozegrał zakończył już jednak rundę ligową. Lublinianie mają przed sobą jeszcze starcie z Cuprum Stilonem, w którym są faworytami.

Opromienionej triumfem w Pucharze Challenge ekipie trenera Massimo Bottiego do wyprzedzenia ZAKSY, a co za tym idzie do rozpoczynania play-offów we własnej hali, potrzebne jest w poniedziałek zwycięstwo w dowolnym stosunku. W przypadku wygranej 3:0 lub 3:1 Bogdanka LUK będzie miała o jeden punkt więcej od kędzierzynian. Jeśli spotkanie zakończy się wynikiem 3:2 dla gospodarzy, siatkarze z Lublina zrównają się z ZAKSĄ punktami i przeskoczą ją w tabeli dzięki lepszemu stosunkowi setów zdobytych do straconych.

Niezależnie od wyniku poniedziałkowego meczu, swojej pozycji na koniec sezonu 2024/2025 nie zmieni już Cuprum Stilon - gorzowianie zajmą w PlusLidze 12. miejsce. Z pewnością będą jednak chcieli sprawić niespodziankę, przerwać serię ośmiu porażek z rzędu i zakończyć sezon zwycięstwem.

W pierwszym spotkaniu Bogdanki LUK i Cuprum Stilonu w trwających rozgrywkach lublinianie zwyciężyli w Gorzowie 3:0. MVP meczu został wówczas wybrany Wilfredo Leon.

Mecz w Lublinie zakończy fazę zasadniczą sezonu 2024/2025. Ćwierćfinały rozpoczną się 28 marca. Poza rywalizacją Bogdanki LUK i ZAKSY w pierwszej rundzie play-offów JSW Jastrzębski Węgiel zmierzy się ze Steam Hemarpolem Norwidem Częstochowa, PGE Projekt Warszawa z PGE GiEK Skrą Bełchatów, a Aluron CMC Warta Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów.

Gdzie obejrzeć mecz Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów?

Transmisja ze spotkania Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów w poniedziałek, 24 marca na kanale Polsat Sport 1 oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

GW, Polsat Sport