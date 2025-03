Szokująca informacja ze świata tenisa! Niedawno przeszła na emeryturę, a teraz wraca do gry

Alize Cornet zakończyła swoją karierę w 2024 roku. W poniedziałek ogłosiła jednak, że powraca do grania na profesjonalnym poziomie. Na kortach będzie ją można zobaczyć już w kwietniu!

Cornet w zeszłym roku, podczas Rolanda Garrosa rozegrała swój ostatni mecz. Przegrała tam już w pierwszej rundzie z Chinką Qinwen Zheng. Potem zagrała jeszcze w deblu i w rywalizacji par mieszanych, aby ostatecznie ogłosić, że to dla niej koniec przygody z tym sportem. Teraz jednak zdecydowała się powrócić!

Organizatorzy turnieju WTA 250 w Rouen ogłosili, że Francuzka weźmie w nim udział. Ta informacja wstrząsnęła całym światem tenisa, a francuskie media szybko zainteresowały się tym tematem.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek padła ofiarą hejtera. Nagranie trafiło do sieci

35-letnia Francuzka jest tryumfatorką juniorskiego French Open w grze pojedynczej, zdobywczynią Pucharu Hopmana oraz zwyciężczynią turniejów WTA. Choć nigdy nie udało jej się dostać do TOP 10 rankingu kobiecego tenisa, to kilkukrotnie znajdowała się na 11. miejscu. W trakcie swojej kariery pokonała chociażby ówczesną liderkę rankingu Serenę Williams czy Agnieszkę Radwańską. To ona zakończyła również serię 37 kolejnych zwycięstw Igi Świątek, podczas meczu trzeciej rundy na Wimbledonie. Pokonała tam Polkę w niezwykłym stylu, w zaledwie dwóch setach.

Turniej rozgrywany na mączce w północnej Francji odbędzie się między 14 a 20 kwietnia. Na liście zgłoszeń znajdują się także Magda Linette, Linda Noskova oraz Elina Switolina.

Gabriela Mikulska