Tak prezentuje się podział na koszyki w Lidze Narodów. Czy trafimy do grupy śmierci?

Choć "Biało-Czerwoni" rozpoczęli już rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata, to w międzyczasie zapadły rozstrzygnięcia w Lidze Narodów. Oznacza to, że polscy piłkarze poznali potencjalnych rywali w nowej edycji tych rozgrywek. Przypomnijmy, że wciąż trwający sezon zakończył się dla nas niepowodzeniem – zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie, zdobywając zaledwie cztery punkty, co skutkowało spadkiem z dywizji A do dywizji B.

Teraz nadszedł czas, by poznać naszych przyszłych rywali w kolejnej odsłonie Ligi Narodów. Podopieczni Michała Probierza znaleźli się w pierwszym koszyku, gdzie obok Polski znalazła się również Szkocja, Węgry i Izrael. W drugim koszyku sklasyfikowano Szwajcarię, Bośnię i Hercegowinę, Austrię oraz Ukrainę. Trzeci koszyk utworzyły Słowenia, Gruzja, Irlandia i Rumunia, natomiast w czwartym, najsłabszym jak się wydaje koszyku, znalazły się Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna oraz Kosowo. Co ciekawe, z ostatnią z wymienionych reprezentacji jeszcze nigdy w historii nie przyszło nam rywalizować.

Koszyki w dywizji B Ligi Narodów:

Koszyk 1: Szkocja, Polska, Węgry, Izrael

Koszyk 2: Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Austria, Ukraina

Koszyk 3: Słowenia, Gruzja, Irlandia, Rumunia

Koszyk 4: Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Kosowo