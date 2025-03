Tauron Liga: MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

Dla obu ekip będzie to drugie starcie ćwierćfinałowe. W pierwszym lepsza okazała się drużyna z Bielska-Białej, która pokonała Radom 3:1. Jeśli teraz wygrają bielszczanki, wówczas to one zameldują się w półfinale play-offów. Natomiast w przypadku porażki dojdzie do wyrównania, co sprawia, że do rozstrzygnięcia tej rywalizacji będzie potrzebny trzeci mecz.

Przypomnijmy, że MOYA Radomka Radom zakończył sezon zasadniczy na piątej pozycji z 30 punktami na koncie, z kolei BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała znalazł się na czwartym miejscu ze znaczącą, 17-punktową przewagą nad drużyną z Mazowsza.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.