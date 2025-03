Złoty medalista olimpijski i rekordzista świata oskarżył swojego ojca. Ruszył proces

Zgodnie z aktem oskarżenia 59-letni ojciec i trener znęcał się nad córką fizycznie i psychicznie przez kilka lat. Miał jej grozić, wyzywać, stosować przemoc fizyczną, a w 2022 roku uderzyć w twarz. W wyniku tych zachowań dziewczyna przez 2-3 lata, do 18. roku życia, mieszkała w rodzinie zastępczej.

ZOBACZ TAKŻE: Polska sztafeta ze srebrem! Mamy medal na HMŚ!

Nad najbardziej utytułowanym ze swoich dzieci - Jakobem, Gjert Ingebrigtsen miał - według prokuratora - znęcać się przez ponad 10 lat. W 2008 oskarżony miał pobić syna, kopać go, a w kolejnych latach wielokrotnie grozić i obrażać.

Jednym z dowodów w sprawie będzie serial telewizyjny "Team Ingebrigtsen". Wyprodukowane przez publiczną telewizję NRK reality show pokazywało kulisy życia sportowego i prywatnego rodziny, do której - oprócz córki i Jakoba - należą 31-letni Filip i 34-letni Henrik. Obaj to również utytułowani lekkoatleci, podobnie jak Jakob specjalizujący się w biegach na średnich dystansach.

Do złożenia zeznań została wezwana matka zastępcza, która przez trzy lata opiekowała się pokrzywdzoną córką. Świadkami będą również producenci i reżyserzy telewizyjnych programów dokumentujących życie "najbardziej wyjątkowej rodziny w świecie lekkoatletyki".

Jakob Ingebrigtsen to aktualny rekordzista świata w biegach na 1500 m, 2000 m, 3000 m, mistrz świata z Eugene w 2022 roku i Budapesztu w 2023 roku, złoty medalista z igrzysk z Tokio i Paryża. Jego bracia zdobywali medale m.in. w mistrzostwach Europy w Helsinkach w 2012 roku, w Amsterdamie w 2016 czy mistrzostwach świata w Londynie w 2017 roku.

Proces zaplanowany jest do maja. Ogłoszenie wyroku przez sąd pierwszej instancji spodziewane jest przed wakacjami. Sąd zwrócił się do mediów z prośbą, by nie ujawniały danych skarżącej córki. Za zarzucane przestępstwa ojcu najbardziej utytułowanej w historii Norwegii lekkoatletycznej rodziny grozi do sześciu lat więzienia.

AA, PAP